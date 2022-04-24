《原子少年》首階段對決戰果出爐　天王星獲周湯豪高評價

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接下來是走可愛風的水星，帶來歌曲《Freaky Love》，稚嫩的臉蛋配上學院風的穿搭，加上帶點小情小愛的歌詞、曲風，讓現場女性看了都怦然心動，一旁的學姊DD52也讚不絕口，坤達看完水星的表演後笑說雖然整體非常清新、動人，不過背後可能藏有「凶猛的野獸」，大讚水星的魅力難以敵擋。
天王星全數穿上黑色皮衣外套上陣，一出場就拿出氣勢，以歌曲《King》帶出「勝者為王」的架勢，舉手投足都散發野性魅力，讓一旁的學姊驚呼：「我以為是冠軍賽。」Ella也稱讚團員「小孩」在唱Rap的時候簡直是GD上身，周湯豪更是給出超高評價：「我覺得能邊饒舌邊唱跳的人不多，除了我以外，現在還有你們。」
壓軸組合火星則配合團名，全員穿搭以紅色系為主，唱跳《Countdown》燃燒小鮮肉迷人又動感魅力，炙熱、帥氣的眼神霸道又不失溫柔，從頭放電到尾，坤達一看完就大讚是八大行星裡最出色的一團，其中團員「李哲言」還被說撞臉歌手J.Sheon。而八個星球唱跳對戰第一階段的前三名也在今晚揭曉，分別由天王星、水星和金星奪下，其選擇的導師為周湯豪、鬼鬼（吳映潔）和愛紗。
《原子少年Atom Boyz》每週日晚上10點在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道播出，本週第二集由「火星」哲言、「海王星」周子翔、「天王星」高有翔、「水星」李秉諭在線上與粉絲互動。
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《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
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