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《原子少年》首階段對決戰果出爐　天王星獲周湯豪高評價

▲《原子少年》第二集戰況激烈。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》第二集戰況激烈。（圖／野火娛樂提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-24 22:20:00

《原子少年ATOM BOYZ》首集播出後就創下高收視，首集登場的4顆星球，地球、金星、木星和土星表現亮眼，在網路上掀起廣大討論，其中來自地球的林佳辰還引發日韓網友關注。而今晚播出的第二集則輪到海王星、水星、天王星和火星上陣，其中天王星團員「小孩」的Rap唱功，被誇讚簡直是韓星GD上身，導師周湯豪也給出驚人的評價。

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首先登場的是海王星，年紀輕輕的5位男孩，穿上特製西裝後瞬間散發「小大人」的成熟感，動感詮釋歌曲《反差的我》，Ella（陳嘉樺）看完後表示雖然海王星的唱跳並非特別出色，不過確實讓人很享受，隨後團員任佑也加碼表演Ella的《性愛成癮》，溫暖的嗓音十分療癒。

▲海王星上特製西裝亮相。（圖／野火娛樂提供）
▲海王星上特製西裝亮相。（圖／野火娛樂提供）
接下來是走可愛風的水星，帶來歌曲《Freaky Love》，稚嫩的臉蛋配上學院風的穿搭，加上帶點小情小愛的歌詞、曲風，讓現場女性看了都怦然心動，一旁的學姊DD52也讚不絕口，坤達看完水星的表演後笑說雖然整體非常清新、動人，不過背後可能藏有「凶猛的野獸」，大讚水星的魅力難以敵擋。

天王星全數穿上黑色皮衣外套上陣，一出場就拿出氣勢，以歌曲《King》帶出「勝者為王」的架勢，舉手投足都散發野性魅力，讓一旁的學姊驚呼：「我以為是冠軍賽。」Ella也稱讚團員「小孩」在唱Rap的時候簡直是GD上身，周湯豪更是給出超高評價：「我覺得能邊饒舌邊唱跳的人不多，除了我以外，現在還有你們。」

▲小孩唱Rap被誇讚像GD上身。（圖／野火娛樂提供）
▲小孩唱Rap被誇讚像GD上身。（圖／野火娛樂提供）
壓軸組合火星則配合團名，全員穿搭以紅色系為主，唱跳《Countdown》燃燒小鮮肉迷人又動感魅力，炙熱、帥氣的眼神霸道又不失溫柔，從頭放電到尾，坤達一看完就大讚是八大行星裡最出色的一團，其中團員「李哲言」還被說撞臉歌手J.Sheon。而八個星球唱跳對戰第一階段的前三名也在今晚揭曉，分別由天王星、水星和金星奪下，其選擇的導師為周湯豪、鬼鬼（吳映潔）和愛紗。

▲李哲言被說撞臉歌手J.Sheon。（圖／野火娛樂提供）
▲李哲言被說撞臉歌手J.Sheon。（圖／野火娛樂提供）
《原子少年Atom Boyz》每週日晚上10點在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道播出，本週第二集由「火星」哲言、「海王星」周子翔、「天王星」高有翔、「水星」李秉諭在線上與粉絲互動。

NOWnews原子少年官方專頁：https://www.nownews.com/atb/

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《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊

4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出

4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架

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原子少年第2輪的主題民調開跑囉！
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