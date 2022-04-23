buffet太多不知吃哪間？「神人物」曝 社團認了他是專家
buffet類型的餐廳近年來如雨後春筍般開幕，每一間都打出不同特色的佳餚來吸引老饕上門，像是近幾年最夯的饗饗、旭集等等，不提前一個月訂位根本是一位難求。而在現在buffet的麼多間的情況下，你知道該吃哪一間嗎？近日，就有一名「專業吃貨」的老饕在臉書社團內爆紅，連該社團都認證他是「專家」，讓不少人尋找buffet餐廳時都會觀看他的食記，引發熱烈討論。
一位名為「包肥王」的老饕經常在臉書社團「吃到飽buffet包肥餐廳」貼文推薦許多不同形式的buffet，不僅因為擁有大胃王的食量，每次都能一覽該buffet餐廳裡面9成以上的菜色，甚至也會貼心拍攝buffet餐廳內吧檯的狀況、食材本身照片等等，細心介紹給加入社團的臉書朋友們。
近日他前往漢來海港吃到飽，光是一個人就嗑了113塊鮭魚生片、5塊鹹水鵝、17塊滷大腸、3個避風塘香酥錢鰻等等食材，甚至甜點也沒放過，猛嗑多個口味的蛋糕以及提拉米蘇，超驚人食量，讓不少網友紛紛朝聖「每次看包肥王就知道要去吃哪間了！」、「最愛看包肥王的食記，實在又好看」、「唯一只推包肥王的食記，超好吃的感覺」。
而《NOWnews》記者也實際前往該社團查看，發現該名「包肥王」的食記內容的確非常豐富，而且已經征服過不少有關buffet的餐廳，完全可以在社團內查到不少根本不知道的「隱藏buffet」店家，有趣的是，由於包肥王的推薦生動吸引人，名字旁還被社團認證為「明日之星」、「專業吃貨」等封號，難怪這麼多人指名要看包肥王開箱各種餐廳，意外掀起討論。（編輯：張嘉哲）