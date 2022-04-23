《原子少年》3人確診！活動臨時喊卡　Ella坤達緊急快篩

台灣最強選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，上週播出好評不斷，首集「行星初現」單元，80位少年初登場吸引全亞洲觀眾爭睹，包括日本、韓國追星族都很關注，更想搶購節目周邊商品，原定明（24）日原子少年們將現身西門町，擔任服飾品牌一日店長與粉絲互動，推薦自己所屬戰隊的服裝，卻因為有3位選手快篩發現確診，活動臨時喊卡！





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▲《原子少年》有專屬的團服，還有每個行星的icon。(圖／野火娛樂提供)

《原子少年》4月17日播出首集，由地球、金星、木星、土星打頭陣，讓觀眾耳目一新，本週日將迎來「行星初現」下集，火星、水星、天王星、海王星將帶來更多令人驚豔的舞台呈現。在播出前一刻，一日店長活動臨時取消，主辦單位表示，原定出席的8位選手，有3名在22日晚間快篩發現呈陽性，進一步進行PCR檢測後，23日上午確診，選手立即配合政府指示隔離。為了安全起見，原子少年官方及品牌合作方決定取消活動，以眾人健康為第一考量，並通知相關人士進行快篩，包括星際導師Ella、周湯豪、坤達、田一德及選手們都採取緊急措施。





▲《原子少年》本週播出水星的舞台表演。（圖／野火娛樂提供）

▲《原子少年》天王星的優秀表現，讓周湯豪放話要幫忙製作音樂。（圖／野火娛樂提供）

《原子》製作單位錄製過程嚴格，除管控人數之外，進場人員都須施打至少二劑疫苗、提供快篩陰性證明，未演出前的選手及工作人員必須持續配戴口罩，但在遵守防疫規定之下仍然發生確診狀況，令人遺憾。總製作人詹仁雄表示，「面對病毒不恐慌，該怎麼做我們隨時應變。」四位導師們得知這個消息，十分關注選手們的身心狀況，並表示目前尚未有身體不適反應，「已自行快篩陰性，會持續注意」。目前所有節目外景錄影已取消，下次進棚錄製時間將落在５月中旬，這段時間製作單位及選手也將密切觀察，節目播出目前不受影響。





而原定《NOWnews今日新聞》24日晚上10點在YouTube頻道播出，獨家邀請原子少年們陪同觀賞的福利，本週將暫停一次，精彩節目照常播出，原定陪看選手包括木星組選手小宜、火星組選手李哲言、海王星組選手周子翔、天王星選手高有翔、水星組選手李秉諭將以線上留言，獨家陪伴忠實粉絲觀賞節目，繼上週有其他選手驚喜現身留言區，這週還有什麼精彩互動，別忘了週日晚上10點鎖定《NOWnews今日新聞》的YouTube頻道！





《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊





4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出





4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出





4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架





NOWnews原子少年官方專頁：https://www.nownews.com/atb/





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