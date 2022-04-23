台馬攜手推國際教育 合作 「大手牽小手、教育向前走」
為強化台馬教育合作建立雙邊教育交流平臺，由馬來西亞沙巴留台同學會發起「大手牽小手、教育向前走」台馬教育合作計畫，以結合馬來西亞沙巴中學與台灣的大學院校，進行國際教育連結及拓展多元課程教學。經駐馬來西亞台北經濟文化辦事處教育組協助下，於日前在沙巴舉行「大手牽小手、教育向前走」台馬教育合作計畫協議簽署儀式，為台灣與沙巴的教育交流開啟新的國際合作平台。
這次的教育合作平台將分二個階段推動：在計畫前期作業由沙巴各校提出各自的辦學特色、教學目標、課程需求、師資及學生培訓內容、課外社團活動等計畫，建立發展目標；第二階段結合台灣各夥伴大學院校合作具體推動，協助沙巴學校完成目標。就如彭總會長表示，有鑑於台灣教育蓬勃發展，希望藉由促進雙方合作來加速提升沙巴學校辦學品質及人才發展，未來將透過相關合作項目協助學校發展辦學特色、推動教育國際化、深耕課程與教學成效，及拓展學生國際視野。
教育部國際及兩岸教育司李彥儀司長致詞時表示，首先對於沙巴留台同學會長期以來對台灣的支持及積極輔導學生赴台升學的貢獻，表達敬意及感謝，並恭喜本次馬台教育合作計畫協議簽署雙方，進行國際教育合作計畫，藉由台灣與馬來西亞雙邊教育的夥伴關係，落實發展辦學特色及推動教育國際化，不僅符合台灣積極推動的國際化教育目標，更展現全球視野的世界趨勢，實為難能可貴。
李司長進一步指出，台灣高等教育在國際交流及科研創新發展的過程中扮演關鍵的角色，她肯定台灣各校投入與馬來西亞沙巴的教育合作及深耕國際夥伴關係、發揮大學價值，也歡迎馬來西亞的學生到台灣升學，期許人才培育的交流與和合作發展來持續強化台馬關係。
沙巴留台同學會彭道章總會長表示，這項合作計畫鼓勵沙巴各源流學校發展辦學特色及推動教育連結國際，台灣教育進步發達，希望藉由大手拉小手的精神，協助夥伴各校拓展多元課程教學及強化學生核心素養，提升學生未來競爭力。