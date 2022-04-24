瓊瑤「可園」首曝光　驚見林心如蘇有朋大咖身影

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此次活動的海報主視覺就是陳可嘉的作品。她以繪本畫家的細緻筆法，用水彩精繪可園裡的草木花朵，透過電腦排版組合調整，更在花葉之下畫出生長在可園裡的小黑貓，把瓊瑤奶奶筆下最常描寫的「愛」，和她自己最關心，也最擅長的毛小孩的生活點滴，兩相結合，成品十分亮眼。
瓊瑤兒媳、知名電視製作人何琇瓊表示，庭院裡的文創商品，還有家中跳蚤市場的日常小物，一個就好像充滿希望的未來，另外一個則是可園曾經擁有的過去，不管它們市價幾何，懷舊、迎新、傳承，就是大家推動這個活動最重要的意義。
國際間重要的文創都市，有不少曾經舉辦過「打開」系列的活動，就像台北也辦過「打開台北」，讓一般民眾得以進入平時不對外開放的重要公立場館、私家樓宇。可園的庭院做為全球華人世界相當重要的文化指標，也值得一次「打開」的巡禮。
當此同時，積極籌備中的「瓊瑤故事館」也安排別致的日常小物共襄盛舉，籌措研究經費；其中包括瓊瑤親手完成、簽名留念的精美拼圖、絲巾、蒐藏品，以及瓊瑤影視劇的絕版商品。
活動現場亦由故事館籌備團隊精選最能代表瓊瑤在大眾文學、影視戲劇等各領域輝煌成就的精采文物。瓊瑤於文壇崛起的代表作《窗外》、《煙雨濛濛》、《幾度夕陽紅》及中短篇小說集《六個夢》，皆以超過半世紀、外界從未見過的絲絨精裝紀念封面亮相。此外，尚有瓊瑤手稿、平日使用的眼鏡，還有經典戲劇《鬼丈夫》的金色面具，陳列於客廳當中。
可園懷舊迎新春日雅集於2022年4月23日、24日舉行，開放時間由上午10時30分至下午5時30分，地址在台北市忠孝東路四段181巷35弄16號。近日疫情出現變化，可園也會隨時配合相關單位的防疫規定，現場將依據主管單位規定之容留人數限制，遵守防疫規範。其他訊息請在臉書蒐尋「可園：懷舊迎新春日雅集」。（編輯：楊穎軒）