屏東1杯手搖飲料20萬！縣府曝再增1案「居隔外出」遭開罰
屏東今天（23日）新增24例本土個案，以家族群聚占多數，有4個家族共8人染疫，全案已匡列149人採檢及居家隔離。截至22日為止，居隔人數達1050人，然而面對疫情如此嚴峻，仍有人堅持外出，昨天屏東縣也再增1案違反居家隔離，外出買飲料，被裁罰20萬元，並送往集中檢疫所強制安置。
衛生局表示，新增案例有8人分屬4個家族，其中有2名分別為1歲10月及10個月大的姊妹，因為接觸確診家人，被帶至醫院採檢確診，截至目前為止，全縣5歲以下幼童個案累計有20例。另外案48626、48631則在參加阿妹小巨蛋演場會後，出現身體不適症狀，PCR採檢呈陽性，現仍在疫調中。
確診者相關足跡包括美廉社內埔三地門店、全家內埔水門店、丁丁藥局廣東店、21金小火鍋屏東店、東港漁市場、內埔小麟牛排村、台灣三洋永順電器行、春日佐光人文和風燒鍋、中華電信屏東營運處、國民運動中心、九如鄉下湖福德祠等，均陸續進行清消作業。（編輯：陳苾暐）
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