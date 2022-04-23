家裡「最頂家電」後悔太晚買！全場認了：老婆開口別拒絕
家電的便利性改變生活日常，隨著科技日新月異，多功能家電提供民眾意想不到的用途，但是哪些該買，哪些又不該買以防踩雷，常常都是家庭生活中的一大難題，其中被稱為婚姻救贖家電的「洗碗機」近日就掀起不少討論。有網友上網詢問「到底應不應該購買洗碗機？」貼文意外引爆熱議。
原PO在PTT貼文指出「洗碗機很貴，還可能一開始裝潢時就要裝了... 怕每次洗完還要再把碗盤拿出來，再用水沖過一次，那不如一開始就用手工洗，有人說洗碗機是三機（洗碗機、烘衣機、掃地機）裡面最不值得的，也有聽說是三機之頂，想問看看有人使用過洗碗機之後就回不去了嗎？想聽一下經驗」。
貼文一出，釣出不少過來人回應「絕對是最頂的家電，老婆之前盧超久我才買....買了之後才知道有多方便」、「洗碗機就是家庭和諧機，我看你還是不懂喔」、「我只能說問你家最常常要洗碗那個人，你就能知道答案了」、「買了超級後悔，因為後悔太晚買」、「老婆如果開口要的話真的直接買，有助於促進家庭和諧」、「根本比手洗還要乾淨......用過回不去好嗎」、「我買了之後認定他是最頂家電沒錯，真的很好用」。
不過，也有網友分享經驗表示「看家裡的人數決定」、「我家才三個人就不需要用到洗碗機」、「我家七大兩小，每次盤子都超多，買了之後發現很好用，但我姐家一家三口買了反而浪費，六七個碗盤加上鍋子不到10分鐘就洗完了」、「我有洗碗機、和掃地機及洗衣機，我覺得洗碗機基本上沒辦法和後兩者類比，我家就算人數全部到齊，吃飯也只有三個盤子三個碗兩個鍋子，而且我家吃很清淡，碗盤都沒啥油，全部手洗下來不會超過十五分鐘解決」因此洗碗機固然真的好用，也許也有和諧家庭的隱藏功能，但也是要取決家庭狀況再購買，以免浪費錢，買來當裝飾唷！（編輯：張嘉哲）