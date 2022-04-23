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同學爸開刀借5萬！他狠回「關我屁事」　網見原因反讚翻

▲網友分享，學生時期的同學因為爸爸要開刀，想和自己借5萬元，但他聽聞後卻冷回一句「關我屁事」，如此尖銳的回應，背後動機其實是有故事的。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲網友分享，學生時期的同學因為爸爸要開刀，想和自己借5萬元，但他聽聞後卻冷回一句「關我屁事」，如此尖銳的回應，背後動機其實是有故事的。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-04-23 17:05:20

人生路上難免會遇到一些緊急變故和無法預料的意外，因此若平時沒把財務狀況控制穩定，就可能出現周轉不靈的情況，有網友就分享，學生時期的同學最近因為爸爸需要開刀，所以想要和自己借5萬元，但原PO聽聞後卻冷回一句「關我屁事」，而他也指出，如此尖銳的回應，背後動機其實是有故事的。

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「可憐之人，必有可恨之處」，一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文提到，近日有同學要向自己借錢5萬左右，說他爸要開刀，「他有視訊給我看過，確實要開刀」，但原PO在得知消息後卻回覆「關我屁事」！

原PO接著解釋，「我沒辦法忘記當初我功課有問題的時候，問你，結果你說關我屁事，還叫其他人不要幫忙我，所以現在你需要錢我也這樣回應，因為你實在太狠心了，我也沒辦法幫忙你」，原PO也強調，對方太常把人逼到絕境 ，不留路給人走，才會導致現在有困難，沒有人要幫忙，一切都是自己造成的」。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲原PO表示，對方在學生時期對自己相當不友善，難過的回憶他難以忘記，因此這次才選擇不幫助對方。（示意圖／取自pixabay）
貼文曝光後掀起熱議，網友們紛紛留言「善惡終有報，這樣就對了」、「未經他人苦，莫勸他人善」、「好奇這種同學，還沒封鎖，還能讓他聯絡到你」、「以我的經驗，即使出力出錢幫助人，當自己有狀況時，就會見到現實的一面」、「不用理他啊！也沒必要被道德綁架」、「真的是做人留一線，日後好相見」、「覺得畢業後應該就把對方封鎖拉黑了」。

此外，也有網友分享自己的類似經驗，「不借是對的，我一位晨運大姐，在兒子國小時，借了20萬給當時補習班主任，一直說要還，拖拖拉拉到現在，她兒子已經大學一年級，只還了6000，打電話去就說主任人不在，我覺得很扯，補習班存在到現在，欠的錢卻還不起」、「當初我爸住院期間，有請醫生要檢查一些病因，但因為健保不符合檢查需求，護士就表示健保不是包山包海，如果醫生申請不核准，醫院會被健保局罰10~100倍不等，所以保險很重要」。（編輯：張志浩）

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