《原子》16歲舞王挑戰田一德　坤達驚艷：年紀越小越兇

台灣最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》上週播出後，收視開出紅盤，首集登場的地球、金星、木星、土星亮眼表現，在網路上掀起廣大討論，選手林佳辰外型出色，被封為主題曲「ENDING妖精」，迅速攻下日韓粉絲的心，高人氣備受矚目。本週播出的水星、火星、天王星、海王星表現更精采，尤其年僅16歲的舞王林毓家，曾橫掃國內青少年街舞冠軍，初生之犢不畏虎的他，和導師田一德Battle，讓坤達驚豔：「年紀越小越兇！」





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▲《原子少年》地球組的林佳辰，因出色外型獲得關注。（圖／翻攝《原來的少年》YouTube）

《原子少年》80位少年被分類為8個星球，定位為高冷個性的海王星組，被四位導師讚表演完整度極高，周湯豪更直言看見海王星的表演讓他聯想到韓國好友2PM，以高規格韓國男團比擬，海王星的舞台精彩程度可見！





▲海王星的表現讓周湯豪聯想到韓團2PM。（圖／野火娛樂提供）

而擅長嘻哈饒舌的天王星，舞蹈實力不輸嘴上功夫，除了快嘴Rap，其中也隱藏街舞高手，加入舞團多年的小孩（何世華），在歌曲裡有一段獨舞表演，精彩程度被Ella誇讚是韓國天團BIGBANG的「G-DRAGON」附身，讓他受寵若驚，整團又兇又殺的氣勢，也讓周湯豪允諾「若繼續保持下去，我幫你們製作音樂」。





▲《原子少年》天王星以擅長的饒舌表現，獲得導師好評。（圖／野火娛樂提供）

8團中平均年齡最小的水星，風格定位可愛，上台卻展現驚人爆發力！原來水星中藏有Battle冠軍，田一德更謙稱：「我也只是亞軍而已，冠軍在哪裡？」綽號貢丸的李秉諭立刻展現高超舞藝，田一德按耐不住上台直接Battle，以舞交流，年僅16歲的林毓家與田一德也主動挑戰尬舞，在完全沒有彩排過的情況下，三人舞藝默契十足，讓現場所有人驚呆！精彩程度讓坤達讚：「年紀越小越兇！」





▲《原子少年》水星林毓家（中）的舞蹈實力不容小覷。（圖／野火娛樂提供）

節目最後亦公布下一階段賽制，第二賽制「旅行者的金唱盤」共有八首華語經典曲目，將由Ella、坤達、周湯豪帶領選手呈現自己的經典作品，舞力導師田一德則重現在《這就是街舞》的師父羅志祥的《精武門》。另外四組表演則請到久為合體的JPM、舞藝精湛的全方位藝人陳漢典，以及同是團體出身的吳映潔、愛紗，演出陣容備受期待。





▲《原子少年》火星表現熱力四射。（圖／野火娛樂提供）

而原定《NOWnews今日新聞》24日晚上10點在YouTube頻道播出，獨家邀請原子少年們陪同觀賞的福利，本週將暫停一次，精彩節目照常播出，原定陪看選手包括木星組選手小宜、火星組選手李哲言、海王星組選手周子翔、天王星選手高有翔、水星組選手李秉諭將以線上留言，獨家陪伴忠實粉絲觀賞節目，繼上週有其他選手驚喜現身留言區，這週還有什麼精彩互動，別忘了週日晚上10點鎖定《NOWnews今日新聞》的YouTube頻道！





《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊





4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出





4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出





4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架





NOWnews原子少年官方專頁：https://www.nownews.com/atb/





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