96自行車聯賽本週六點燃戰火　近千名車手挑戰最美山路

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96自行車聯賽去年成立，受到國內車手熱烈支持，無奈疫情攪局，只舉辦了2站就被迫停賽，今年則延續去年積分，今年由塔塔加站揭開序幕，再來是「6/25永不放棄-武嶺」、「9/25桃園讚」以及「10/16 彰化讚 收官戰」，目前由Bryton Racing Team盧紹軒暫居積分第一的寶座，他也將穿著冠軍FULCRUM橘衫出賽。
96聯賽為了帶動台灣自行車的風氣，比照UCI規格設立各分組獎金外，更攜手自行車產業冠名贊助榮譽衫包括【冠軍FULCRUM橘衫】、【衝刺王BRYTON藍衫】和【登山王TAYA紅點衫】，主辦單位更以實際行動支持台灣年輕選手在世界上有更多參賽舞台，力邀美國百事可樂旗下榮譽碳酸飲品 Mountain Dew（激浪汽水）冠名贊助【新人王Mountain Dew白衫】。
96自転車董事長楊倩玉表示，今年參賽U15、U17、U23人數有明顯比例成長，我們會持續推動向下札根的精神、以實際行動讓台灣年輕選手在世界上有更多參賽舞台。而美國知名汽水品牌Mountain Dew（激浪汽水）長期在美國與NBA合作、贊助極限運動賽事，因此對於今年能在台灣最大自行車賽事中冠名新人王白衫，他們也表示相當認同 : 如同Mountain Dew 大膽做自己、勇於冒險挑戰的品牌精神，鼓勵年輕選手能拚出最好成績、進而激勵96聯賽下一個橘衫之王。
96聯賽除了獲得國際飲品大廠認同外，賽事全程比照UCI標準接軌國際，無論是保險或是賽制規則，主辦單位都希望確保選手能在強度更高及更安全的戰場下挑戰自我，更將『競賽型保險』設為競賽組報名限制之一，保險目的在於自行車這種相對高風險的運動中，能獲得更好的保障和體驗，提高大家在這方面的安全意識及保障。。
今年各站的終點站也一樣與Frontier Sportswear前線國際合作，在賽事現場為獲勝車隊提供榮譽衫服務，利用熱昇華轉印技術，現場將各件榮譽杉印上獲勝車隊的LOGO名稱，僅需不到一分鐘時間即完成，轉印效果精美，使獲勝選手立即穿上印上所屬車隊LOGO的榮譽杉上台領獎取得最高榮譽！
競賽組延續去年分組規則做積分計算，各大車隊也來勢洶洶，競賽組報名人數相較去年更成長1成，主辦單位對此表示 : 疫情當下，自行車運動更能在室外維持1公尺距離，同時也更有力量面對多變的疫情時代。
除了競賽組爭奪百萬獎金外，在最後的桃園讚和彰化讚二站，更將提供海鮮食べ放題和牛排食べ放題給所有挑戰組車友，要和車友一起打造「全台最大車聚嘉年華」。