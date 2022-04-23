高雄惡犬出沒！狠咬5歲女童落跑 家屬怒PO駭人傷勢緝兇
高雄市一名５歲女童，上個月在小港區松南街上，遭到一隻大狼犬攻擊，導致其身體受有多處撕裂傷，無奈事發一個多月，警方仍找不到這隻惡犬，女童家屬害怕再有其他人受害，便在臉書上PO出女童受傷的慘照，並請網友幫忙協尋。高雄市動保處今天（23日）表示，將會介入調查，若咬人的狗屬家犬，飼主讓狗出門卻無7歲以上的人陪同，最高可罰1萬5000元。
有網友在臉書社團「小港人七嘴八舌」發文表示，「想請大家幫忙找這一下這只狗，因3月12日在小港松南街，我家5歲妹妹被一隻大狼狗咬得到處是傷，到目前還沒找到這隻狗，就拜托大家幫忙找找，如果我不講出的話，怕第二個受害者意外發生，拜託拜託，謝謝大家。」
PO文網友也同時貼出女童受傷照，指出「當時狗的嘴裏還咬著一隻鞋子一邊走一邊玩，走到小孩面前一下把小咬住，小孩被嚇到大聲哭，當時有報警，昨天警察跟我說還沒找到，也叫我自己找找，我也有去找，可是還沒找到，猜測是狗主人知道闖禍了，就立刻把狗藏起來，現在妹妹看到狗就會怕」。
高雄市動保處表示，案發當時沒有接獲通報，後續會協助調查，若查證屬實為家犬，將依動保法處以3000元至15000元罰款。
對於民眾質疑為何一個月遲遲未破案，警方則表示，受理報案後，隨即派員調閱監視器尋找，雖然有發現一隻黃色的狗出現在附近，但究竟是不是那隻咬傷，沒有任何證據，警方不能隨便亂指哪隻狗咬傷人，後續將請動保處協助調查。（編輯：陳苾暐）