居隔再簡化！陳秀熙：縮短流程才是關鍵　以篩代隔得配套

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陳秀熙指出，現在台灣確診連續幾天破千，像今日本土確診超過4000例，但在他眼裡其實都是「4000例的輕症」，因為國際上、各國經驗來看Omicron的特性就是這樣，但我們現在每天花那麼多人力與時間，做疫調與匡列其實意義不大，尤其現在每天匡列居隔的人那麼多，真的會影響到我們疫情新常態下的運作。
陳秀熙表示，由於Omicron的特性，朝居隔縮短方向是對的，其中確診個案可以從5天到10天都沒有問題，而確診者的接觸者甚至10天、5天或3天都可以，這是全世界的趨勢。他進一步解釋，台灣確診個案CT值看起來25以上就差不多了、沒有什麼傳染力了，如果居隔5天CT值25，那何必要關到10天？況且很多人打了第三劑，康復速度更快，建議指揮中心在縮短居隔的部分，要善用疫苗的資訊，若打了第三劑，居隔時間應該可以更短。
再來就是匡列的部分，要做到精準，現在做法是，即便確診人數沒那麼多，但可能匡到最後需要居隔上百萬人，這會影響正常生活，所以他提出若打了三劑且有戴口罩，那就不需要匡列了。至於近來大家討論「以快篩取代隔離」，他認為也是正確的，只是需要配套！
他舉例，像加油站、醫院、公家機關這些維持日常的人若快篩陽性要怎麼辦？還需要到醫院PCR確診嗎？這樣不是一樣會造成檢驗與醫療能量問題嗎？在國外其實快篩陽性就自己在家康復，有症狀再上醫院求診即可。他也提到媒體人周玉蔻自己快篩兩次陰性，但PCR陽性，其實都是低病毒量，老實講對社區傳播的風險是低的，但我們為了輕症、無症狀，花大量人力匡列與做居隔，其實是不值得的。
至於電子圍籬，陳秀熙更認為大可不必，現在全世界都走向民眾染疫自動自發在家康復，像紐西蘭就是，民眾假如有接觸確診者，自己快篩陽性就自動在家康復，「在現在Omicron時代下，沒有電子圍籬等罰則，才能讓民眾早日走出陰霾」。
陳秀熙認為，Omicron時代下，重症分流、把醫療量能留給重症、減少住院死亡才是重點，台灣現在做還來得及，因為我們重症率還是很低，但我們不要把太多的時間與人力花在輕症與無症狀，因為最終輕症與無症狀會走向流感機制，康復就好了，也不用再追他、不用調查足跡，不用時間花在確診數字，如此一來防疫人員才能回歸正常生活型態，也可以節省醫療照護能量，民眾又能安心，這樣才是多贏。