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NBA／「雙探花」砍62分！綠軍客場再勝籃網　系列賽聽牌

▲塞爾提克球星Jayson Tatum。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克球星Jayson Tatum。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-04-24 10:07:22

波士頓塞爾提克今(24)日在客場面對布魯克林籃網，靠著「雙探花」Jayson Tatum和Jaylen Brown合砍62分，在客場以109:103擊敗對手，系列賽取得3:0絕對領先。

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上半場兩隊球星都被嚴加限制，不過也都有奇兵跳出，籃網前鋒Bruce Brown延續第2戰的表現，半場又拿到16分，綠軍這邊P.Pritchard板凳出發攻下10分，兩節打完塞爾提克以53:50些微領先。

易籃再戰後，雙方各打出一波高潮，比分仍然維持在有限差距，塞爾提克靠著Marcus Smart在節末帶起的一波6:0 小高潮，以9分優勢進入到末節。籃網追分階段，Irving領到個人第5犯，讓主場軍遇到大麻煩。

籃網這時選擇擺出小陣容應戰，前幾場一直都在板凳沒太多發揮機會的Blake Griffin，打出精采的表現，連續三分命中，讓球隊能勉強咬住比分不被拉開。

但是在暫停回來之後，籃網直接發球失誤讓Tatum完成「三分打」，綠軍再度拉開到雙位數領先。籃網最後的反攻，靠著Seth Curry和Patty Mills的三分連續追到只剩6分差。不過隨著時間流逝，以及Durant傳球失誤、造成對方快攻得分，比賽勝負底定。

籃網今天試圖能在主場扳回一城，但是全場多達18次的失誤還是傷害了他們。Kevin Durant遭到嚴防，但他努力試圖串聯隊友，繳出16分8籃板8助攻的數據；Irving整場受犯規麻煩影響，自己手感也很差，17投僅6中，得到16分。Brown得到26分8籃板。

Tatum這一場29投僅13中，得到了39分6助攻5籃板6抄截的數據；Brown則是16投9中，攻下23分5助攻4籃板。Marcus Smart攻下14分6助攻3籃板。

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