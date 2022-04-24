疫情飆「自煮風」再起！電商這3項賣最好：母親節在家過
國內新冠肺炎疫情再起，近期每天動輒數數千例本圖確診個案，讓很多人又不敢外出，去年三級警戒期間帶動的「防疫自煮潮」再起，連帶也帶動起電商買氣！電商平台奧丁丁市集指出，近2週銷售金額增幅近5成，其中以蔬菜箱、即食品與調理包這三項為民眾訂購大宗。看好疫情下自煮趨勢，奧丁丁市集嚴選逾百項營養料理、美顏水果、養生禮盒推出母親節專區，即日起至5月9日開賣，號召民眾「自煮」守護家人，也可改以居家烹調等形式，與家人安心歡度即將到來的母親節。
奧丁丁集團行銷經理林言任指出，本土疫情爆發後這段期間，奧丁丁市集觀察到近2週訂單總金額明顯增加，增幅近5成，其中即食品、調理包成長近80%，蔬菜箱更是直接翻倍成長逾120%，顯示居家自煮熱潮再起。
由於五月份最重要的母親節即將到來，看準這波自煮過節商機，奧丁丁市集即日起至5月9日推出母親節優惠專區，精選超過百項當季美顏水果、滋補養生禮盒、暖心營養料理等，更攜手多家台灣優質品牌合作推出獨家優惠，如：《十八養場》養生紅玉雞、《樂山莊鱘龍魚》御膳養生湯、《奕利的店》鮑魚雞湯、《北海漁鋪》鮭魚鱈魚厚切組合等。除專區全面八折起，StayFun會員消費搭配折扣碼享單筆滿千送百，下載奧丁丁市集App輸入折扣碼享滿千折百，6/30前使用國泰世華CUBE卡最高可獲10%回饋，單筆消費滿千再抽多項大獎。
林言任強調，該平台主要客群為40歲以上女性，平時消費以單一乳源鮮奶、有機生鮮蔬菜、新鮮水果為主，多為以家庭需求為優先的母親族群，「考量到媽媽們普遍捨不得在自己身上投入心力，特別在母親節專區選入平台熱銷且富含維他命C、多酚等抗氧化成分的嚴選果品，高營養價值且好吸收的養生飲品，讓大家適時為媽媽補充營養與健康，展現對媽媽的心意。」