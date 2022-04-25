急性血癌快速致命！臉色白、常瘀血 「4大症狀」快就醫
急性骨髓性白血病是成人最常見的急性血癌，由於發作快、病情凶猛嚴重，往往對病患生命造成極大威脅！據衛生福利部最新癌症登記報告，國內每年急性骨髓性白血病新增約850人，中華民國血液病學會理事長周文堅醫師提醒，急性骨髓性白血病的症狀不具特異性，卻常惡化快速，若延遲治療恐有生命危險。民眾若有「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」等4大症狀，應儘速就醫檢查，雖然大部分的情況是良性疾病，但是血液癌症也是鑑別診斷之一；一旦確診，應把握治療黃金期積極治療。
中華民國血液病學會秘書長、學會「急性骨髓性白血病與骨髓化生不良症候群疾病工作組」召集人侯信安醫師指出，患者因骨髓內未成熟的芽細胞大量增生，遍布在血液及骨髓中，同時取代正常血球。其中紅血球若不夠，會導致臉色蒼白、氣喘如牛。正常白血球若不足，易感染發燒。異常血球若大量增生在骨髓，則會造成骨髓膨脹、關節疼痛。血小板若不足，凝血功能變差，有的患者可能有異常流鼻血、牙齦出血、拔牙後血流不止，或是不明原因多處瘀青。女性患者則會出現經血量突然大增，或是經期拉長。
侯信安說，因為起初症狀不具特異性，容易被患者忽略。臨床觀察，有患者長時間發燒、疲倦，以為感冒遲遲未癒。也有患者牙齦持續出血，以為罹患牙周病，找牙醫檢查，牙口卻很健康。也有病人血尿以為是結石。上述病人可透過血液檢查發現血球異常，進一步可進行骨髓檢查而確診。由於急性骨髓性白血病病情惡化快速，若是延遲就醫，恐引起嚴重感染或大量出血等併發症。少數患者可能因此一送醫就住進重症加護病房。所幸可透過感染控制，同時進行急性骨髓性白血病的治療，以控制病情。也因此，及早診斷，把握治療黃金期，可降低疾病對身體的衝擊。
侯信安強調，過去治療上僅有化學治療與幹細胞移植，病患存活狀況並不理想。尤其年長者或有共病症的體弱病患，難以承受標準化療，存活期不到半年。近幾年有多款創新標靶藥物登台，可突破上述治療瓶頸，可以延長存活，並提升治癒機會。對年長或共病患者療效好、副作用少、耐受性高，存活期從3個月延長到12個月。年輕患者透過精準治療，可強化治療深度，讓骨髓移植效果更佳，大幅提昇痊癒機會。
每年的4月21日是「世界急性骨髓性白血病日」，血液病學會攜手財團法人癌症希望基金會、跨界藝術家「眼球先生」，結合國際間代表血癌的橘色絲帶，與繡球花語的「希望」，為急性骨髓性白血病量身打造手持繡球花的希望絲帶公仔，鼓勵病友積極治療，「癒」見希望。學會更跨界與遠傳friDay影音合作影劇疾病衛教，吸引大眾藉由欣賞影劇，進一步認識急性骨髓性白血病。
另外，為提供患者與照護者系統性衛教及就診資源，學會也成立「急性骨髓性白血病衛教網站」。提供症狀、治療、日常照護全方位資訊。網站還有就醫地圖，統整全台專門照顧此症的醫師名單，讓民眾可一鍵掛號、快速獲得醫療協助。