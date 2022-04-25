呼吸道融合病毒成嬰幼兒頭號威脅！3大傳染管道家長注意

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「呼吸道融合病毒是造成嬰幼兒呼吸道感染的主要病毒之一，也是引起細支氣管炎及肺炎的重要原因！」鄭玫枝表示，針對新生兒具有有效保護力臨床實證的呼吸道融合病毒單株抗體，台灣目前的健保給付除了原來給付的30週以下的早產兒之外，也涵蓋到35週以下合併慢性肺部疾病與血液動力學不穩定的先天性心臟病的寶寶，更在今年4月1日擴增給付給未滿33週的早產兒，對於台灣新生兒的保衛戰，這是非常重要且特別感謝的一步。若比較日本與韓國的給付條件，期望未來能有機會放寬至其他高風險族群的寶寶，像是先天性呼吸道異常、患有神經肌肉疾病以及免疫缺乏疾病的新生兒，以降低同是高風險族群的風險。
早產兒基金會台灣早產兒聯合追蹤小組召集人許瓊心指出，RSV感染初期症狀與「感冒類似」，臨床有幾個症狀是父母可以特別留意的，像是出現攝氏38度以上的發燒、劇烈咳嗽、呼吸急促(每分鐘60次以上)、肺部痰增加或是呼吸發出「咻咻咻」的喘鳴聲，對於早產兒來說，這些症狀發展特別快，一旦感染RSV，最大的威脅就是呼吸問題與併發症，懷孕週數未滿33週的早產兒在出生後3個月內，因感染RSV而住進加護病房的比率高達7成，有近一半需要使用到侵入性呼吸器做治療，即使痊癒，也容易種下氣喘的病根，日後有氣喘問題的孩子是未感染RSV的10倍！
許瓊心醫師說明，曾有RSV早產兒病嬰出現發紺，多次的呼吸暫停且血氧濃度下降，緊急轉入加護病房插氣管內管治療；此外，慢性肺部疾病與先天免疫功能低下的寶寶感染RSV，曾有5個月大被診斷為急性淋巴性白血病的病嬰，化療期間因RSV感染導致肺炎，進展為呼吸衰竭、插管，終致不治的遺憾案例。其實只要及早有完整醫療照護的介入，以及預防疫苗的妥善保護，這些好不容易來到世上的孩子，都有機會好好活下去。
RSV的感染風險與照顧的環境息息相關，若家中有其他的孩子、環境中有人吸菸，或是孩子在嬰幼兒聚集的地方照顧，例如托育中心，這些都是可能的傳染來源，因此應避免帶小嬰兒到公共場所等人多的地方，照顧者必要時戴口罩且勤洗手。早產兒基金會也特別拍攝「多一分準備！一起預防早產兒的RSV感染，降低重症風險！」衛教影片，呼籲高風險嬰兒的爸媽主動關心RSV的預防，一起守護小腳丫們健健康康長大！