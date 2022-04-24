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快訊／本土單日破5千例！今增5092例　無死亡個案

▲中央流行疫情指揮中心今（24）日新增5092例本土個案。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心今（24）日新增5092例本土個案。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-04-24 14:04:022022-04-24 14:06:04

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增5,172例COVID-19確定病例，分別為5,092例本土個案及80例境外移入(72例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

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▲中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增5,172例COVID-19確定病例，分別為5,092例本土個案及80例境外移入。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增5,172例COVID-19確定病例，分別為5,092例本土個案及80例境外移入。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之5,092例本土病例，為2,446例男性、2,641例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年2月23日至4月24日，其中包含2,957例為無症狀感染。個案分佈為新北市(1,731例)，桃園市(1,071例)，臺北市(1,027例)，基隆市(301例)，花蓮縣(182例)，臺中市(150例)，高雄市(147例)，宜蘭縣(122例)，新竹縣(57例)，彰化縣(56例)，臺南市(47例)，屏東縣(40例)，雲林縣(38例)，臺東縣(29例)，苗栗縣(24例)，新竹市(20例)，嘉義市(17例)，嘉義縣(15例)，南投縣(11例)，金門縣(4例)，連江縣(2例)，澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為40例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(1例)，另79例調查中。入境日介於今年4月6日至4月23日。

指揮中心指出，今年4月19日公布之境外移入病例案37622，經疫調後改判為本土病例。今年4月19日公布之案46993，4月23日公布之案51398及案51426本土病例，經疫調後改判為境外移入病例，分別自泰國及美國(2例)移入。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,065,698例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,009,048例排除)，其中56,468例確診，分別為10,349例境外移入，46,065本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增2例空號病例(原本土病例案48271、案51272經疫調後為重複或陰性個案，改列空號)，累計214例移除為空號。2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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