快訊／本土單日破5千例！今增5092例　無死亡個案

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為40例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(1例)，另79例調查中。入境日介於今年4月6日至4月23日。
指揮中心指出，今年4月19日公布之境外移入病例案37622，經疫調後改判為本土病例。今年4月19日公布之案46993，4月23日公布之案51398及案51426本土病例，經疫調後改判為境外移入病例，分別自泰國及美國(2例)移入。
指揮中心統計，截至目前國內累計8,065,698例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,009,048例排除)，其中56,468例確診，分別為10,349例境外移入，46,065本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增2例空號病例(原本土病例案48271、案51272經疫調後為重複或陰性個案，改列空號)，累計214例移除為空號。2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。