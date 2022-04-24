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劉德華「現身」顧寶明追思會　難忘15年前被發功療傷

▲金士傑（右）送別顧寶明。（圖／記者陳明安攝）
▲金士傑（右）送別顧寶明。（圖／記者陳明安攝）

記者羅凌筠/台北報導

2022-04-24 14:00:022022-04-24 14:48:14

「喜劇泰斗」顧寶明心肺衰竭逝世，享壽72歲，果陀劇場主辦的《安可，顧寶明！》紀念追思會今（24日）舉行，好友郎祖筠擔任主持人，製作人王偉忠、導演朱延平、陳玉勳、劉亮佐、陶傳正、李天柱、楊懷民、寇世勳、金士傑、尹昭德、郭子乾、紀寶如等200人到場，天王劉德華、蔡康永、曾志偉送花籃，劉德華錄製一段影片送別顧寶明，難忘顧寶明用氣功幫他治傷。

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▲劉德華錄影悼念顧寶明。（圖／果陀）
▲劉德華錄影悼念顧寶明。（圖／果陀）
劉德華1994年拍攝《天與地》和顧寶明認識，每次拍到危險動作戲時，顧寶明總是叮嚀劉德華「小朋友，不要那麼拚命」，後來兩人在《投名狀》又一起工作，劉德華真的拍武打場面受傷，顧寶明沒說什麼，只是用氣功幫他治療，劉德華說：「後來他說，『你知道嗎？你這樣身邊朋友會心疼你，不要忽略自己，健健康康生活』，寶哥這種溫暖叮嚀，我會永遠記得。」

▲朱延平講述顧寶明驅魔奇事。（圖／記者陳明安攝）
▲朱延平講述顧寶明驅魔奇事。（圖／記者陳明安攝）
林依晨在影片中感謝顧寶明對演藝圈的貢獻，沒有機會和顧寶明合作，是一個遺憾，「2年多前與您在國父紀念館的短暫相遇與交談，就是我心中最珍貴的回憶，希望你在遙遠的國度一切安好。」此外，翁虹、任賢齊、吳尊、孫興、郝劭文、陳志朋、張晨光、劉松仁等人也透過錄影，緬懷顧寶明生前的回憶。

▲楊懷民出席顧寶明追思會。（圖／記者陳明安攝）
▲楊懷民出席顧寶明追思會。（圖／記者陳明安攝）
導演朱延平受訪表示，和顧寶明合作《大頭兵出擊》等二十餘部作品，顧寶明會用氣功幫大家治病，張小燕的腰痛、朱延平的眼疾都被他治好過，有一次他們到夏威夷拍《中國龍》，郝劭文跟釋小龍中邪一般翻白眼，突然上吐下瀉，顧寶明一通電話打回台北，請師父隔空傳授驅魔，竟然神奇治好郝劭文、釋小龍，從此朱延平深信顧寶明有法力。

▲郭子乾眼中的顧寶明是個開心果。（圖／記者陳明安攝）
▲郭子乾眼中的顧寶明是個開心果。（圖／記者陳明安攝）
楊懷民、顧寶明參加華視訓練班認識，當年4000人錄取26個的競爭之下，他和顧寶明、李立群中選，建立48年深厚同學情，楊懷民說：「有人跟我說，顧寶明到天上可以做劇團，但他不喜歡搞行政，李國修可以，以後我們去就有戲演。」金士傑說：「寶明走了，接連好幾天我心中很沉，不想說話，彷彿痛失手足；同時又想到這麼生動這麼精彩的人走了，角兒走了，練功大半輩子，活兒這就收了，當代還有誰？！一個無法取代的空缺，想想寒心，台北舞台變得更寂寞了。」

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