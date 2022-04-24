劉德華「現身」顧寶明追思會　難忘15年前被發功療傷

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林依晨在影片中感謝顧寶明對演藝圈的貢獻，沒有機會和顧寶明合作，是一個遺憾，「2年多前與您在國父紀念館的短暫相遇與交談，就是我心中最珍貴的回憶，希望你在遙遠的國度一切安好。」此外，翁虹、任賢齊、吳尊、孫興、郝劭文、陳志朋、張晨光、劉松仁等人也透過錄影，緬懷顧寶明生前的回憶。
導演朱延平受訪表示，和顧寶明合作《大頭兵出擊》等二十餘部作品，顧寶明會用氣功幫大家治病，張小燕的腰痛、朱延平的眼疾都被他治好過，有一次他們到夏威夷拍《中國龍》，郝劭文跟釋小龍中邪一般翻白眼，突然上吐下瀉，顧寶明一通電話打回台北，請師父隔空傳授驅魔，竟然神奇治好郝劭文、釋小龍，從此朱延平深信顧寶明有法力。
楊懷民、顧寶明參加華視訓練班認識，當年4000人錄取26個的競爭之下，他和顧寶明、李立群中選，建立48年深厚同學情，楊懷民說：「有人跟我說，顧寶明到天上可以做劇團，但他不喜歡搞行政，李國修可以，以後我們去就有戲演。」金士傑說：「寶明走了，接連好幾天我心中很沉，不想說話，彷彿痛失手足；同時又想到這麼生動這麼精彩的人走了，角兒走了，練功大半輩子，活兒這就收了，當代還有誰？！一個無法取代的空缺，想想寒心，台北舞台變得更寂寞了。」