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柯P估「單日5萬確診」約100天！陳時中：不會一直在高點

▲台北市長柯文哲推估未來疫情「單日將有5萬人確診」，並持續100天，對此，陳時中則表示「不會一直維持在高點」。（圖／指揮中心）
▲台北市長柯文哲推估未來疫情「單日將有5萬人確診」，並持續100天，對此，陳時中則表示「不會一直維持在高點」。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-24 14:36:16

台灣本土疫情持續爆發，今（24）日本土病例新增5092人，再度創下單日新高。台北市長柯文哲今受訪表示，全台最高峰應該是每天新增5萬例，且預計維持100天。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就表示，依照國衛院推估的模型，最高點可能是4.5萬，但單日最高「不會一直維持在高點」。

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柯文哲在今日零時解隔離後，第一天就先視察中山區關懷中心。而被問到「疫情高峰期何時會解除時」，他也坦言「應該先問高峰期何時來，不是何時結束，現在連高峰都還沒到，這也是有趣題目，你覺得我們最高每天新增幾例？我估計是5萬上下啦」，他也認為每天新增5萬例至少維持一百天。

對此，陳時中被問「單日5萬有無可能維持多日時」，則回應「柯市長應該是引用國衛院規估模型，那時有推估最高點可能是4.5萬，但單日最高『不會一直維持在高點』」。

而針對疫情走向，陳時中也表示，未來確診病例會越來越多，疫情一定會往上升，今日5千人就比昨天增加23.4％，所以增加速度一定很快，因此疫苗、快篩、藥物和輕症分流務必要做好。（編輯：郭佩蓉）

▲中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增5,172例COVID-19確定病例，分別為5,092例本土個案及80例境外移入。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增5,172例COVID-19確定病例，分別為5,092例本土個案及80例境外移入。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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