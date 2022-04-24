舉「紐西蘭致死率0.05％」為例！陳時中：是可努力的方向
台灣疫情越來越擴大，中央流行疫情指揮中心今（24）日宣布，今日本土確診病例為5092例，同時指揮官陳時中在記者會上也透露，推估最高點可能是單日4.5萬確診數，但也舉紐西蘭為例，表示紐西蘭致死率為0.05％，跟台灣的情況較為類似，是我們可以努力的方向。
陳時中指出，紐西蘭的致死率為0.05％，也就是萬分之5，韓國是0.7％到0.9％，香港則是0.7％，從各國疫苗施打情形來看，香港死亡率較高是因為在疫情起來時，第一劑跟第二劑施打時間隔比較長，保護力相對往下降，第三劑又施打率極低，韓國則是在疫情剛起來時，疫苗施打率和台灣差不多高，但確診病例非常高，最高一天達到68萬例，因此造成醫療壓力較大，致死率也比較高。
陳時中表示，台灣的情況和紐西蘭比較像，在紐西蘭疫情剛起來時，疫苗施打率和現在的台灣差不多，不過封城比較嚴格，綜合評估各國整體的經驗來看，紐西蘭是台灣可以努力的方向。
至於兒童疫苗，陳時中坦言，現在才剛開始打，「整體要按速度有多快」，65歲以上的高齡者目前打到67%左右，加強劑也打到1.4％左右，第一劑及第二劑則是打到86%、70%左右，基本上還有努力的空間，不過因疫苗施打率和重症、死亡有關聯，因此還是呼籲年長者盡快施打疫苗。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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