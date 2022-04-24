第四批莫德納疫苗昨到貨！陳時中：下週還有137萬劑
國內本土疫情嚴峻，今（24）日單日新增確診數破5000粒，來到5092例再創新高，新冠疫苗的庫存量成為各方關注重點，中央流行疫情指揮中心持續和廠商洽談購買中，昨日有約20.04萬劑運抵台灣，效期至7月29日，完成檢驗封緘後將供民眾接種。指揮官陳時中在記者會上指出，預計下週會有137萬劑疫苗。
指揮中心表示，日前在2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑新冠疫苗供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前有434.19萬劑到貨，首批151.21萬劑在1月25日運抵台灣，第二批40.48萬劑在2月15日抵台、第三批122.46萬劑在2月27日抵台，再來就是昨日到貨的20.04萬劑。
指揮中心指出，目前莫德納疫苗還有48萬劑，可供90萬人施打第三劑，陳時中則在今日的疫情記者會上透露，下週預計還會有137萬劑疫苗進來；至於BNT疫苗採購進度，陳時中說，目前與上海復星、輝瑞的三方合約已談到最後階段，預計近日能完成簽約，順利的話最快五月就可抵台。
據統計，昨共有9萬3431人接種疫苗，目前我國第一劑接種率達84.5%、第二劑79.77%、基礎加強劑0.85%、追加劑57.75%。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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