PLG／簡浩末節轟14分！夢想家上演大逆轉　拿下近期4連勝

福爾摩沙台新夢想家今(24)日在洲際迷你蛋迎戰桃園領航猿，雖然一度落後達25分，但靠著下半場急起直追，以及老將簡浩末節14分的帶領下，最終以104:97贏球，喜迎4連勝。 我是廣告 請繼續往下閱讀 夢想家上一場取得大勝，但是此役上半場面對領航猿卻落後達20分。不過第三節主場軍利用防守帶動進攻，打出31:17的反擊，讓球隊又回到比賽當中。簡浩在第四節連續命中三分球，讓主場軍追到89:89平手。比賽最後6分鐘的比拚，揚科維奇殺入禁區被犯規，隨後兩罰全中，幫助球隊超前；接著簡浩接管戰局，先接獲傳球擺進2分，再投進三分球，夢想家打出一波19:6的猛烈攻勢。領航猿試圖重新打出氣勢，不過本土球員下半場熄火，加上簡浩在最後時刻又是兩顆三分球徹底澆熄客隊反撲氣焰，幫助夢想家最終以7分之差贏球，拿下4連勝。領航猿洋將羅賓森這一場攻下全場最高的28分，而吳家駿三分球5投全中，斬獲22分。夢想家方面，揚科維奇得到25分，簡浩19分，球隊共有5人得分上雙。NBA／關鍵一戰失常 KD：我太想幫助隊友而迷失了自己NBA／Towns砍33分！灰狼主場扳平戰局 系列賽2:2平手NBA／最後11分鐘0出手！整場2次罰球 消極的KD難救籃網