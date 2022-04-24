COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

PLG／簡浩末節轟14分！夢想家上演大逆轉　拿下近期4連勝

▲夢想家簡浩。（圖／夢想家提供）
▲夢想家簡浩。（圖／夢想家提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-04-24 16:48:412022-04-24 17:04:34

福爾摩沙台新夢想家今(24)日在洲際迷你蛋迎戰桃園領航猿，雖然一度落後達25分，但靠著下半場急起直追，以及老將簡浩末節14分的帶領下，最終以104:97贏球，喜迎4連勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
夢想家上一場取得大勝，但是此役上半場面對領航猿卻落後達20分。不過第三節主場軍利用防守帶動進攻，打出31:17的反擊，讓球隊又回到比賽當中。簡浩在第四節連續命中三分球，讓主場軍追到89:89平手。

比賽最後6分鐘的比拚，揚科維奇殺入禁區被犯規，隨後兩罰全中，幫助球隊超前；接著簡浩接管戰局，先接獲傳球擺進2分，再投進三分球，夢想家打出一波19:6的猛烈攻勢。

領航猿試圖重新打出氣勢，不過本土球員下半場熄火，加上簡浩在最後時刻又是兩顆三分球徹底澆熄客隊反撲氣焰，幫助夢想家最終以7分之差贏球，拿下4連勝。

領航猿洋將羅賓森這一場攻下全場最高的28分，而吳家駿三分球5投全中，斬獲22分。夢想家方面，揚科維奇得到25分，簡浩19分，球隊共有5人得分上雙。

NBA／關鍵一戰失常　KD：我太想幫助隊友而迷失了自己

NBA／Towns砍33分！灰狼主場扳平戰局　系列賽2:2平手

NBA／最後11分鐘0出手！整場2次罰球　消極的KD難救籃網

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
43.57%56.43%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀