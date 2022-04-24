勾惡真面目曝光！連千毅揭個資起底　帥氣長相激似敖犬

網紅「勾起你心中的惡」以揭發內幕影片走紅，在YouTube累積74多萬粉絲， 他近期踢爆連千毅藉NFT斂財，許多受害者求救無門，放話要公開向連千毅宣戰，約定5/5在桃園當面對質，要號召全台灣觀眾出面，聲勢非常浩大，而連千毅也不甘示弱，直接拍影片起底勾惡的姓名與真面目，原來勾惡來頭不小，會跳街舞還上過節目，外貌有「銀行敖犬」之稱，被連千毅公布之後，許多女粉驚見他如此帥氣，還很有正義感，反而圈了一波粉！





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▲「勾惡」邀請連千毅直播對質，但有4點要求。（圖／翻攝勾起你心中的惡FB）

勾惡向來戴著小丑面具示人，讓人好奇長相，連千毅在臉書曝光勾惡本姓陳，2015年從大學畢業，之後考上銀行，開始以銀行行員身分開始上節目，還會作詞寫曲，在台中參加街舞社團，並成立傳媒、直播相關業務等3家公司，連千毅霸氣地說很瞭解他的背景，說要當面對決，「把他的殼拿下來」！





▲連千毅發布影片，起底勾惡的長相及個人資料。（圖／翻攝連千毅臉書）

有網友從影片試圖拼湊出勾惡的真面目，懷疑他就是長相帥氣，有「銀行敖犬」之稱的網路歌手「歐弟」，兩人聲音、耳朵特徵幾乎都一樣，歐弟曾上過納豆節目《同學！搞什麼鬼》，講述在警界的故事，此外他還當過銀行行員、學校導師，一連串精彩學經歷，讓人折服。





▲勾惡被爆料是街舞高手。（圖／翻攝歐弟FB）

▲勾惡曾以網路歌手歐弟的身分上節目，長相被說激似棒棒堂敖犬。（圖／翻攝八大電視台YouTube）

不過，連千毅想要公布個資打擊勾惡，轉移外界注意力，似乎沒有奏效，多數網友認為連千毅賣NFT惹議，跟勾惡真實身分毫無關係，沒想到勾惡私下還是多才多藝的人，讓人另眼相看。而勾惡也在IG回應連千毅，會付諸行動堅持到底，「絕對不會脫面具，不管發生什麼事，就算天塌下來，我一樣會始終如一貫徹到底」。



