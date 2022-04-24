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談「陽」色變！華裔律師返中國探親　遭隔離3個月見嘸人

▲在美國執業的華裔律師薛良權，原先要返國探親，沒想到3個月以來反覆隔離，真正的自由時間只有2天。（圖／翻攝自紐約時報）
▲在美國執業的華裔律師薛良權，原先要返國探親，沒想到3個月以來反覆隔離，真正的自由時間只有2天。（圖／翻攝自紐約時報）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-24 18:55:032022-04-24 18:58:39

自新冠肺炎疫情大流行以來，入境中國之後必須經歷多次核酸檢測以及至少3個禮拜的隔離，嚴格的管制措施，也讓國際旅行幾乎停擺。一名在美國執業的華裔律師今年1月花了上千元機票，從洛杉磯返回中國探親，沒想到在中國的3個月期間，反反覆覆進入醫院以及隔離旅館，在中國真正的自由時間僅有2天，連親人都沒見上一面。

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綜合媒體報導，在美國執業的37歲華裔律師薛良權在微博文章《我在中國三個月的魔幻之旅》中表示，由於疫情關係，已經2年沒有回山東老家。今年1月他花了7600美元買了機票，打算探望住在山東省東部的父母。雖然在登上從洛杉磯飛往廣州的航班之前，他就知道這趟旅程會很麻煩，他必須按照入境要求向中國當局提交陰性檢測結果。抵達後，還得進行入境隔離。但即便如此，他也沒料到自己將在中國展開一場「百年不遇的魔幻之旅」。

薛良權在機場做完核酸檢測、填完各種表格之後，隨即被巴士拉到隔離旅館，進行14天的入境隔離。好不容易在旅館安頓下來後，一通電話到來，告知他「核酸檢測呈陽性」，將要被轉至醫院。在廣州第八人民醫院待了27天，他被轉至廣州南沙醫院繼續醫學觀察14天，終於在2022年2月16日解除隔離，他被一輛巴士送到白雲機場，還有一名解除隔離的人與他同車。

當天晚上，薛良權抵達上海，按照規定到居委會報備。居委會表示他只需做一次核酸，如果沒問題就自由了。2月17日，薛良權拿到核酸陰性報告；但是19日，上海接到廣州的通知，和薛良權乘坐同一輛巴士的人「復陽」了，薛良權成了密切接觸者。薛良權隨即被送往松江的一處旅館，展開另一個14天的隔離生活。

好不容易捱到隔離期快結束，薛良權卻在隔離的最後一天被通知「復陽」，必須再送到醫院觀察。他自3月10日開始「莫名其妙的復陽隔離」，出院之後又再度展開另一段隔離期。一直到3月底，薛良權終於出院並且解除隔離，沒想到當時，上海浦東已經封城，浦西還能自由行動，他趕緊離開隔離旅館，搭計程車去虹橋，因為只有那裡才能到浦東機場。

4月1日，薛良權從浦東搭上飛往洛杉磯的班機。回中國的3個月當中，薛良權在隔離中度過，輾轉於醫院以及旅館，在回程航班之前，他在中國的自由時間有2天左右。根本無法去見父母。

事後薛良權接受採訪表示，「對我來說這個像一場惡夢一樣，1月1號我在洛杉磯的床上做了個噩夢，我4月1號醒來還是在洛杉磯床上。好像這段時間沒有了一樣。」

▲（圖／翻攝自新華社）
▲自疫情爆發之後，中國的國際旅行幾乎停擺。圖為上海浦東國際機場。（圖／翻攝自新華社）
但薛良權也表示，雖然對於中國防疫政策有一定了解，但因為當時中國疫情不算嚴重，原以為隔離14天就能回到老家，沒想到卻碰上Omicron變異株在中國傳播。

薛良權坦言，他對於中國的真實環境其實不是非常了解，還以為在美國這樣，在中國也沒有很大的問題。美國的大家都知道，就算確診也不需要太緊張，不用「談陽色變」，但是中國對於新冠肺炎的理解與美國很不一樣，2邊的宣傳也有一定偏差。

在疫情爆發的2年多來，中國一直堅持著世界上最嚴格的防疫隔離措施，並持續追求「清零」。當疫情大流行剛爆發時，武漢也曾被封鎖2個月，而目前則是上海正在實施封城，對抗該市最嚴重的新冠疫情。而在疫情大流行之後，來往中國的國際旅行也因此幾乎全都停擺。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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