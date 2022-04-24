COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

學生確診「首度破5000例」！單日增504人染疫　170校停課

▲教育部今天公布最新統計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診學生新增504例，各級學校累計5400名學生染疫。（示意圖／記者陳志仁攝）
▲教育部今天公布最新統計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診學生新增504例，各級學校累計5400名學生染疫。（示意圖／記者陳志仁攝）

中央社

2022-04-24 20:30:222022-04-24 20:30:44

（中央社記者許秩維台北24日電）教育部今天公布最新統計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診學生新增504例，各級學校累計5400名學生染疫，首度突破5000例；170校採全校停實體課、848校採部分班級停課。

我是廣告 請繼續往下閱讀
教育部透過文字說明，截至下午3時，全國共170所園校採全校暫停實體課程，848所園校採「部分班級」暫停實體課程，涵蓋新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣等21縣市。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年4月24日下午5時30分，共5400名學生染疫，包括本土4693例（比昨天統計增503例）、境外移入707例（比昨天統計增1例）。

以教育階段區分，大專校院1840例（增88本土、1境外）、高中732例（增64本土）、國中467例（增33本土）、國小1703例（增247本土）、幼兒園658例（增71本土）。

教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：管中維）1110424

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

偽造「3劑小黃卡」網路販售！嫌疑人板橋落網

蘇貞昌拍板！居隔縮短為「3+4」天　4天快篩陰可出門

花蓮爆「10多名確診者」失聯！電話不通、填錯號碼樣樣來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
43.83%56.17%
2022-04-21-2022-04-28
民眾黨確定由賴香伶披掛上陣，對於她過去的經歷，您認為哪階段表現最好？

民眾黨確定由賴香伶披掛上陣，對於她過去的經歷，您認為哪階段表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀