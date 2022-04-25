黃健瑋老婆演《咒》竄紅　甜曝若中10億願分給老公

《婚內失戀》舞台劇製作陣容太強大！集結吳世偉、杜思慧、張詩盈、陳彥達、蔡亘晏（爆花）與黃俊傑主演，每位都是硬底子出身，當中金馬最佳女配角獎的張詩盈與電影《咒》女主角蔡亘晏，日前接受LiTV專訪，透露原來這是她們第四次舞台劇合作！默契超好的姊妹倆，憶起初相見，張詩盈對當時僅大三的爆花說：「妳就是個空靈美少女！」兩人首次合作是在「膚色時光」舞台劇裡撞擊出情誼，爆花也對張詩盈說：「那時遇到學姐，還在摸索的我覺得妳是個偶像級人物，什麼都懂，清楚知道自己要的是什麼！」





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▲張詩盈（左）對蔡亘晏的第一印象是「空靈美少女」。（圖／LiTV、巨宸製作提供）

紮實的演技，讓張詩盈與爆花擁有不少鐵粉，現實生活中，張詩盈是妻子也是母親，聊到《婚內失戀》，比起受虐、賭博、邋遢等惡習，她最無法接受對方說謊，「我們選擇跟這個人在一起，就表示我心裡信任你的所有，是為彼此往更好的地方去，但是當欺騙這件事出現，就表示彼此不在一個誠實坦白的狀態下了！」若老公中10億獎金沒說也算說謊？「我會想問他為什麼？因為人會說謊表示你怕什麼，那怕的『那個』是什麼？如果他是怕我把錢拿走，那你告訴我，我不要拿就好，你可以誠實講，為什麼不能講？」





▲《婚內失戀》集結硬底子演員演出，張詩盈（右）與蔡亘晏都有鐵粉支持！（圖／LiTV、巨宸製作提供）

張詩盈在劇裡飾演重視儀式的安安，是個即使老公工作累翻，也吵著要陪看日出的妻子，這個連外人聽到都惱怒的要求，張詩盈坦承生活裡也曾遇類似狀況，「很煩！但我去了，我真是『為愛走天涯』！哈！因為我老公非常愛爬山，很愛去山林或露營，但我完全是個City girl，為了他我去了，但如果真的很疲憊，我會跟他說不去，這是互相。」從小故事導引出大學問的「婚內失戀」，張詩盈表示夫妻若重溝通，相信對方一定能諒解的。





▲張詩盈以《我的靈魂是愛做的》拿下金馬女配殊榮。（圖／LiTV、巨宸製作提供）

因電影《咒》受粉絲關注的「新恐怖媽媽」爆花，面對封號帶著歉意：「我最近會收到一些私訊，若男（角色名）妳怎麼可以這樣對我？我真的被詛咒了嗎？我都睡不好麼辦？然後我就會回，對不起！真的是很抱歉…但請你原諒我，一切都是為了愛啊！」聊到其中滿身符咒的戲，更是讓粉絲稱該段是「尿點王」，「很多人問我拍恐怖片會不會怕？其實拍攝時旁邊有太多機器，我不覺得怕，反而是進戲院看到自己當下演的那個狀態，在螢幕上呈現會覺得怕！爆花表示這場全身畫滿符咒的戲，前製作業是特畫老師用模板貼於身上，然後再用噴槍把符號噴上，幾乎以全裸方式讓老師在臉、手、大腿與背上做畫，因此對爆花來說，恐怖點是在寒冬做了3小時這件事！





▲蔡亘晏因為破1.6億票房的電影《咒》，成為新「恐怖媽媽」代表！（圖／LiTV、巨宸製作提供）

在《婚內失戀》裡詮釋結婚5年的妻子，爆花跟張詩盈一樣，希望與老公黃健瑋相處上是沒有秘密的，因此反問爆花若她得到10億獎金，會把這個祕密告訴老公嗎？爆花搞笑說，「會啊！我會說我中了10億，我可以分你…200元，剩下我自己用！哈！我會很無私跟你Share，但剩下我要自己用，你不可以干涉！」



