女星衝動險誤買兇宅　急撂黑道律師出馬解套

中天綜合台《小明星大跟班》今（25）日晚上10點播出「時機歹歹，這些人竟然都買房子了」，節目來賓Eason表示買房最注重的就是鄰居，因為自己曾在租房時被惡鄰居栽贓製造噪音，不僅跟警方投訴，對方還萌生報復之心：「他在我每雙鞋裡放生雞蛋，後來搞到管委會聯合起來把我趕出去。」





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▲《小明星大跟班》邀請來賓聊買房趣事，圖為主持人吳姍儒與吳宗憲。（圖／中天提供）

▲Eason為了買房殺價，出動爸媽跟賣屋者聊天。（圖／中天提供）

因此Eason在買房前特意做了一件事：「我會挨家挨戶按門鈴，說我有可能會買你們這棟大樓的房子，可以請我到你們家客廳坐坐聊聊嗎？」這舉動卻讓同場來賓覺得太詭異，只有康康很有同感，認為藝人買房，確實會因螢幕形象而被誤解：「我要買現在住的地方時，他們是聯合起來說不准賣康康，因為他們看電視，覺得我一定會有很多亂七八糟的轟趴。」





Eason還分享用苦情牌成功殺價的經驗：「自己跟屋主談勢力單薄，要講價錢時，我就會請爸媽從花蓮坐火車上來，因為我爸年紀比較大，他就會談到睡著，我就會趁這個時間跟屋主講，說我爸年紀這麼大，隨時都會倒下，我要在他生前讓他安心。」果真原本態度強硬的房東立即給出好價，只不過Eason的行為也招來罵聲！





而康康買房時，則是發生與介紹人佣金談不攏的情況：「住了不錯，想說可以再買一戶，我就跑去問管理員有沒有鄰居要賣，介紹好後他居然跟我要佣金，我心裡想說要包紅包給他，但他要跟我抽成，我就去問了他們的上司，他就被開除了。」吳宗憲聽完則補充說明：「買賣之間一定會有個趴數，賣的人要付出1%，買的人要付出2%，因為買的人是有錢的人，賣土地的人是正在沒錢的人。」





▲康康曾經因為買房，被管理員要求給佣金。（圖／中天提供）

依依則因衝動疑似買到凶宅，她還原當時房仲用飢餓行銷的競標方式，讓她在40分鐘就決定簽約，但之後承租的房客卻告訴她這地址似乎是凶宅，「我就去戶政事務所調資料，紀錄是前前屋主在那邊自殺，但是緊急送醫，後續待追蹤，但到底有沒有出事也不能去查，因為這是人家的身家資料。」苦無解套辦法的依依最終找來大律師出馬：「這件事情一定要解決，我就找了一個黑白兩道的律師，像「文森佐」一樣超威的，他們（房仲）一聽到我找了什麼律師就很緊張，直接找到了之前自殺送醫的那個人，他去年8月還有就醫，看到健保卡證明我才安心，我要的就是這個來證明它不是凶宅。」



