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NBA／浪花兄弟65分無用！Jokic狂砍37分　金塊避免遭橫掃

▲Klay Thompson(左起)、Draymond Green和Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson(左起)、Draymond Green和Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-04-25 06:42:50

丹佛金塊今(25)日在主場對戰金州勇士，在當家明星中鋒Nikola Jokic狂砍37分8籃板6助攻的全能表現帶領下，他們在末節頂住了對手的追分壓力，以126:121贏球，系列賽追成1:3。

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背水一戰，金塊此役在主場展現不想提前回家的氣勢，開賽靠著21歲小將Nah'Shon Hyland連進3三分，打出40:23的進攻高潮，之後也能一直維持領先優勢到末節。

不過勇士也不想夜長夢多，在Klay Thompson的三分的火力支援下，打出一波9:2的高潮，把比分追到只落後一個球權的差距。

暫停回來之後，Andrew Wiggins灌籃得手，讓勇士追到只1分。不過下一回合Draymond Green領到個人本場第6犯，必須離場，讓客隊面臨禁區門戶大開的劣勢局面。

Aaron Gordon兩罰全中，讓主場軍帶著3分領先進入到末節，Stephen Curry錯位單打Jokic、上籃完成「三分打」，接著又命中長距離兩分球，勇士反超；Jokic回過頭來禁區得分，趕緊將比數追平。

進入到最後一分鐘，Thompson三分沒進，Wiggins補灌也沒有，Monte Mooris在33.5秒上籃拋投得手，金塊以123:121領先。勇士暫停回來之後發球失誤，被Austin Rivers抄掉，Will Barton再命中關鍵三分，徹底結束比賽懸念。

Jokic被認為是本季MVP的熱門人選，此前還沒有任何一位當季MVP在首輪被橫掃，本場比賽他也捍衛自己的尊嚴，21投14中攻下37分，另外還有8籃板6助攻。其他隊友也給了他支援，Morris得到24分，Gordon 21分，球隊5人得分上雙。

勇士方面，「浪花兄弟」表現精彩， Curry替補得到33分，Thompson命中7三分、轟下32分，Wiggins也有20分，Green則有13分11籃板6助攻。但是這一場他們在防守端無法擋下對手，成為輸球主因。

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