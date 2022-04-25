暖熱似夏！南部高溫逾35度亮黃燈 午後3區防雷陣雨
中央氣象局表示，今（25）日各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部及東南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部高溫可達35°C或更高，並針對臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷發布高溫黃色警示燈號。另金門、馬祖及桃園有濃霧，已出現能見度不足200公尺的現象，籲請用路人多加留意。
氣象局今日清晨表示，金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，已出現能見度不足200公尺的現象，交通往返請留意路況及航班資訊。
氣象局指出，今日水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區亦有局部短暫雷陣雨；溫度方面，早晚各地低溫約22到24度，西半部高溫可以來到33、34度左右，南部有局部35度高溫發生的機率，東半部約29至31度，各地感受悶熱，盡量減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
氣象局說，到了週三受東北風影響，水氣稍增，北部降雨、花東部有局部陣雨，溫度會稍微下降；其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，不過週四白天起氣溫就會回升。
氣象局提醒，春季氣溫變化迅速、不確定性高，民眾外出前請多留意最新氣象資訊，若有熱帶系統發展的跡象，也會即時公告。（編輯：林莞茜）