NBA／勇士新三核火力驚人 金塊主帥：他們是地獄三頭犬
金州勇士新進攻三核Stephen Curry、Klay Thompson和Jordan Poole火力驚人，讓丹佛金塊遇到很大的麻煩，而金塊主帥Michael Malone也在受訪時稱對方為「地獄三頭犬(Cerberus)」，來表達對他們進攻火力的尊敬。
本系列賽前三戰勇士場均可以得到122.3分，投籃命中率為54.2%，三分球命中率為44.3%。Curry、Thompson和Poole三人組合在丹佛的防守下場均合得76.3分，三分球總數38顆，比金塊全隊都多。
在上周日接受採訪時，Malone被問到該怎麼形容這3人組合時，轉而問他的助教在希臘神話中地獄三頭犬叫什麼名字，最後給出了「Cerberus」的答案。過去Curry和Thompson加上Kevin Durant的組合，被譽為是「海嘯兄弟」。
在今天的系列賽第4戰中，Curry和Thompson聯手拿到了65分，Poole略為熄火僅有11分，但三人依舊合計拿到76分的分數，大約就是他們本系列賽的平均標準。
不過金塊拒絕被橫掃，此役靠著明星中鋒Nikola Jokic得到全場最高的37分，他們最終以126:121擊敗勇士，將系列賽追成了1:3。