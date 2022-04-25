NBA／關鍵回合失誤葬送勝利 Kerr：希望沒喊那個暫停
金州勇士今(25)日在主場以121:126不敵丹佛金塊，球隊在讀秒時刻發生要命失誤，錯失本有可能追平的機會，賽後主帥Steve Kerr受訪時也直言希望自己當下沒有喊暫停來布置那個戰術。
比賽最後時刻Monte Morris切入禁區拋投，讓金塊在剩下33.5秒時，重新取得2分領先。勇士喊出暫停布置戰術，Otto Porter Jr.發球打算直接高吊給Andrew Wiggins，但卻被防守的Austin Rivers給抄掉，接著Will Barton投進三分球，比賽結束。
賽後談到那一個半場回合，Kerr表示當時還有30幾秒，因此球隊想要打一個「Two For One」，來獲得最後一擊的機會。不過最後發生失誤，結果並不好，他也坦言「希望沒叫那個暫停」。
「如果我們能打成一個快速進攻，就可以在扳平比分的同時，獲得靠最後一擊贏球的機會。」Kerr如此說道，「如果能回到過去的話，我或許會畫一個不同的戰術。」
談到本場比賽輸球的主因，Kerr認為主要是球員們運球太多了，沒有專注在把球運轉起來，「我們沒有把球傳到隊友的手上，然後讓自己以外的人完成進攻。」