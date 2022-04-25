全台首間「健康肺氣喘神盾醫院」　亞東醫院立氣喘照護標竿

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吸入性藥物使用方式與一般所熟知的口服藥物差異甚大，氣喘患者又需長期規律使用，因此對患者來說，學習吸入型藥物正確的使用方式才能有效達到治療效果。然而，患者有時會誤以為氣喘僅有急性發作時需用藥，或以短效支氣管擴張劑取代治本的藥物(吸入型類固醇藥物)，鄭世隆主任說，這些其實都是「不正確的觀念」。
短效支氣管擴張劑效用短 無法解決根本問題
氣喘需規律接受治療的主要原因，是因為患者氣道與一般人不同，長期處於過度敏感，容易發炎、氣管腫脹的狀況，如空氣中汙染物、懸浮粒子一多，可能會造成氣喘患者病情更不穩定，甚至需住院治療。因此，在治療上普遍需穩定使用抗發炎、抗過敏的藥物，才能讓氣道敏感、發炎狀況解除，並使氣管穩定擴張。
而短期支氣管擴張劑，目的只是在短時間內讓氣管擴張，進而緩解急性症狀，並沒有處理氣道發炎、過敏的問題。鄭世隆主任補充，根據統計，一年用超過3支或每天用2口短效支氣管擴張劑，都會使氣喘發作率及住院率上升；如一年用到6支、9支，嚴重程度更是會加倍成長，一年使用12支以上甚至會增加氣喘死亡的風險。鄭世隆主任提醒，許多患者仍不了解錯誤使用藥物所帶來的潛在風險，因此，更需要透過全面性宣導來達到衛教普及，不要常使用或過度依賴短效緩解藥物，要使用正確的藥物，讓患者實質上遠離急性發作風險，且獲得良好的疾病控制。
智慧化資訊整合 氣喘衛教知識帶著走
鄭世隆主任說明，健康肺神盾計畫除了衛教及藥物治療管理之外，還有一個很重要的是「智慧化的資訊整合」，透過資訊平台，整合患者用藥情形及醫院端提供之個人肺功能檢測結果，再加上即時的天氣、空汙指數等環境狀況供患者查詢，將環境、用藥及衛教作完整結合。
這樣的資訊整合系統，可從三方面協助氣喘患者獲得良好照護，第一，利用智慧醫療雲端科技在氣喘患者藥物使用上做良好管理，達到減少及監督短效支氣管擴張劑的使用；第二，民眾可經由隨身的電子產品獲取氣喘治療上的輔助，透過平台上的衛教資訊連帶協助患者建立正確用藥觀念；第三個，落實上、下轉診，當氣喘患者病情獲得穩定控制後，可下轉至社區基層醫療院所，讓患者能更便利的獲取醫療協助，減少就醫等待的時間，如病情控制不良時再轉回至醫學中心，緩解急性氣喘發作。
鄭世隆主任強調，透過這些面向的結合，能讓正確衛教觀念觸角更多元、更廣，也是醫界未來持續努力的目標。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53498
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