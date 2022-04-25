中醫大新竹附醫推3種健康餐盒 讓您遠離慢性病

世界衛生組織 (WHO) 指出，不健康飲食、缺乏運動、不當飲酒及吸菸是非傳染病的健康四大危險因子。中醫大新竹附醫院長陳自諒為提升民眾健康飲食觀念並均衡攝取各類有益健康的食物，由臨床營養科與院內的美食廣場店家合作，推出三種「健康餐盒」，分別是需要血糖控制或減醣飲食族群的「控醣餐盒」、需要低蛋白飲食民眾的「勝利餐盒」及適合低鈉減脂的「紓壓餐盒」。
營養科組長黃琳惠提出，民眾多數選擇外食烹調，常以高油、高鹽等方式料理達到精緻與美味，難以符合國健署推廣的「國民飲食指標」，也就是多蔬食少紅肉、多粗食少精製，飲食多樣化、選擇當季在地食材，盡量少吃油炸和其他高脂高糖食物，口味清淡、少吃醃漬品、沾醬酌量等。尤其就醫民眾多半有糖尿病、腎臟病、高血脂或高血壓等慢性疾病問題，往往是填飽了肚子，身體健康卻大打折扣。
營養師陳芷嫺表示，為了讓民眾到院後，能夠享用到健康又美味的餐點，與美食廣場店家合作推出三款「健康餐盒」，讓不同需求的民眾能有更健康的選擇。
【控醣餐盒】適合有「低醣、減醣」需求的民眾，餐點選擇原態食物，不使用加工及醃漬品，保留食物富含的維生素及礦物質，同時採用低 GI 且高纖維食材，像是糙米紫米飯及大量蔬菜，可幫助腸胃蠕動、延緩餐後血糖上升，同時限制總醣量攝取，吃好吃飽輕鬆控醣。
【勝利餐盒】適合需要「低蛋白飲食」的民眾，提供優質蛋白質如雞肉、豆製品等，同時限制總蛋白質攝取，避免過多含氮廢物產生，所有的菜色都是輕度調味，並改用白飯及水煮青菜，減少飲食中鈉、鉀、磷離子的含量，降低腎臟代謝負擔。
【紓壓餐盒】則適合「低鈉、低脂、得舒飲食」的民眾選用，多樣化的蔬菜富含各式植化素，如胡蘿蔔素、花青素等，可增加抗氧化能力，並選用白肉如雞肉、魚肉做為主菜，減少飽和脂肪酸攝取，同樣避免過度調味，透過健康飲食降低罹患心血管疾病風險。