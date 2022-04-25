戒癮治療門診幫助成癮者成功回歸社區生活

新竹臺大分院精神醫學部陳正哲醫師表示，個案的違法行為仍需自負法律與社會責任，但在緩起訴治療處分期間有機會幫助個案看到成癮問題，許多個案常低估自身成癮的風險，例如不了解毒品對腦部和身體的危害，以及安非他命與高血壓、腦中風的相關性；或是吸毒者來醫院評估時，發現同時也有酗酒情況，明明家人、同事很擔心個案飲酒問題但當事人不自覺。很多個案忽略成癮行為背後的個人心理健康，許多物質濫用者常合併焦慮或憂鬱症，也有些人因為長期睡眠障礙而濫用酒精與安眠藥。
陳正哲醫師指出，成癮問題不僅傷害個人生、心理健康，也常常對社會造成危害，例如犯罪、意外與酒駕。台灣毒品危害防制條例修法十多年來，對部分非法物質使用者以緩起訴處分合併醫院戒癮治療。新竹地檢署今年更積極推動酒駕公共危險罪的緩起訴，4月起安排符合條件的酒駕者至門診評估，希望以醫療導向的戒癮治療輔助司法單位以降低酒駕再犯率。
陳正哲醫師進一步補充，雖然許多成癮個案最初認為應司法單位要求，不得不來醫院，但藉由精神科醫療團隊適當評估，協助個案了解自身的成癮與身心共病，能增加個案自信並減少物質依賴。戒癮治療近年有相當進展，古早社會戒癮是把人關起來，逼成癮者度過戒斷不適期。現代醫學的目標不僅能協助病人降低戒斷期不適，進一步可以降低大腦對藥物、菸、酒的渴望，例如針對海洛英成癮者的舌下錠療法，或酒癮的新一代專案藥物，都是著眼改變大腦中樞，配合動機式晤談等心理治療技術，幫助個案戒癮過程可以更自在，安心回歸日常家庭與工作，提升生活品質和健康狀態。
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