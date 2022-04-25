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夫妻北大武山一日遊　夫踩滑墜崖不治！妻全程目睹慘叫

▲北大武山24日發生一起山難，救難隊員摸黑將墜崖山友搬運下山。（圖／翻攝畫面）
▲北大武山24日發生一起山難，救難隊員摸黑將墜崖山友搬運下山。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-04-25 10:22:21

一名64歲林姓山友24日與妻子到北大武山登山，疑似因踩到濕滑石頭，先滑倒滾落約30米的之字坡未停，再從1.65k邊坡處滑落約60米，林妻嚇得驚聲呼救卻一直無回應，趕緊報警求援，警消到場搶救，但林男已無呼吸心跳，送醫仍宣告不治。

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屏東北大武山山難事件頻傳，臉書粉絲專頁「屏東林區管理處北大武山資訊站」24日發文指出，屏東消防局接獲通報，一名64歲林姓山友與妻子2人至檜谷山莊一日遊，在午後吃飽飯回程，走到1.7K時，走在前面的林男疑似踩到濕滑石頭，先滑倒滾落約30米的之字坡未停，再從1.65k邊坡處滑落約60米，妻子在崖邊呼叫無人回應，立刻電話通知舊登山口工作人員求救。

警消獲報後，立即派遣泰武、來義、潮州、萬丹、萬巒、龍泉、特搜大隊及第二大隊前共計出動12車24人前往搶救。據了解，搶救人員在17時36分抵達墜落點，並架設繩索下切山坡，但林男已無生命徵象，特搜人員及消防隊員以人力接力方式，將人搬運下山，並由萬巒分隊救護車送往高榮龍泉分院醫院急救，但仍宣告不治。

屏東林區管理處北大武山資訊站強調，「北大武山是一座很容易滑倒又不允許滑倒的山」， 0.2k以上到三角點，處處危崖峭壁， 卻都被樹木、草叢給掩蔽，減少裸露感，危險卻存在，容易讓人鬆懈了心防；半年以上的時間步道濕滑，在下坡時對所有山友都是一個嚴峻考驗。

該專頁指出，說多了怕折了山友冒險犯難的心，不宣導又怕許多山友不知道北大武山的危險，只能說「上山有絕對的危險，要有絕對的注意」，願生者平安 ，往生者安息。（編輯：林莞茜）

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