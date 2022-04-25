確診單日恐破萬　時力籲成立外送防疫國家隊

我是廣告 請繼續往下閱讀
時力內湖、南港區市議員參選人陳志明表示，美國3月通膨達8.5%、西班牙高達9.8%、德國7.3%，台灣通膨也達3.27%，國際玉米、小麥與黃豆三大農產品價格創近10年來最高峰，根據台經院調查47%家庭年收入不到80萬，等於近半數入不敷出，其中19.5%家庭遇到緊急事故時在一週內籌不到10萬元，呼籲政府正視弱勢勞工。
高雄市議員林于凱表示，衛福部長陳時中表示，如果輕症患者可以用外送員供餐、送藥，但是外送員每一單才賺40~50元，在如此低工資下根本無法對疫情做出快速經濟反應，他呼籲徵求志願者成立外送防疫就家隊、萬全的防疫裝備包括全罩安全帽、口罩、護目鏡與每日快篩試劑、職災保障與防疫津貼方案。
時力士林、北投區市議員參選人劉仕傑表示，在今年4月家樂福工會粉專中公開貼文指出，北部某縣市勞檢中量販業者沒有提供收銀員一張椅子，提供收銀人員椅子不是新的法令，根據勞動部職業安全衛生設施規格第324之5條當中條文明定「雇主對於連續站立之勞工應設置適當之坐具供休息使用」，但是實際上對量販店勞檢發現不是沒有提供椅子，就是放置在收銀台的末端，收銀員實務上無法使用，因此請提供服務業收銀人員「一張椅子的幸福」。
陳椒華最後總結指出，呼籲政府與企業疼惜勞工，包括重視弱勢勞工的生存保障、薪資漲幅跟上物價上漲、派遣勞工的權益保障、外送防疫國家隊成立健全防疫鏈、一張椅子有益勞工健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。