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憂成「第2上海」！北京確診數字飆　民眾掃貨架忙囤食物

▲中國首都北京近來疫情有升溫跡象。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國首都北京近來疫情有升溫跡象。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-25 10:56:532022-04-25 10:58:31

中國近來新冠肺炎疫情仍未有停歇跡象，在上海全市封控即將滿月之際， 首都北京疫情也來勢洶洶，從22日至24日，連3天累計確診41例。在對疫情嚴控的預期心理之下，民眾憂心重演上海封城事件，紛紛到超市瘋狂採購，貨架上的商品全都被一掃而空。

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綜合中媒報導，自22日至24日以來，北京累計確診達41例，涉及了5家區，其中人口多達345萬、北京經濟重鎮的朝陽區佔了病例多數，在這3天之中累計確診已達26例。且朝陽區潘家園街道的2個社區還被列為「高風險地區」和「中風險地區」。

北京當局宣布朝陽區從25日起實施「常態化核酸檢測」，要求區內所有人接下來一周內要接受3次核酸檢測。北京市疾控中心副主任龐星火在發布會上表示，初步疫調結果顯示，目前北京疫情已隱匿傳播了1週，短期內出現了多代病例，提示病毒傳播隱匿、速度快，防控難度進一步加大。

由於近期上海嚴峻疫情與民生保供受阻等情形在前，在擔憂疫情之下，朝陽區多個賣場已出現採購民生物資的人潮。儘管朝陽區官員強調物資充足，但許多貨架仍被一掃而空，雞蛋、新鮮蔬菜和肉品都被搶購。甚至超市的線上購物平台也都顯示多項商品補貨中，或是因訂單激增，配送可能延遲。有網友反應「朝陽區人民開始暴力囤貨了」。

▲朝陽區許多人都在搶購囤積物資。（圖／翻攝微博）
▲▼朝陽區許多人都在搶購囤積物資。（圖／翻攝微博）
▲朝陽區許多人都在搶購囤積物資。（圖／翻攝微博）
不過超市銷售人員表示，這波突如其來的蔬菜肉品外賣訂單，主要都是來自被列入封控的街道社區，因為已經不能出門了，只好透過外賣下單，再由志願者協助拿進去，也讓附近的客人看到多少來屯點物資。一直到晚上10點多，仍有民眾前來採買，部分商品包含泡麵、自煮火鍋、水與飲料及有、罐頭與衛生棉等品項商品也已經有明顯的減少。

也有上海的網友到網路上表示，「從明天起做一個幸福的人，搶菜、做飯，周遊房間」、「上海人民已經自己種了，北京的你們好好尋思尋思吧」。儘管有網友認為還不需要恐慌囤貨，但有了上海封控已經近1個月的經驗，讓不少人認為還是多囤些好。

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