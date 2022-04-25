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特企／輕熟女時尚新選擇　LaDiva開啟美麗旅程

▲知名美裔連續創業家LaDiva創辦人Luna。（圖／品牌提供）
▲知名美裔連續創業家LaDiva創辦人Luna。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-25 11:33:53

跨海來台的全新保養品牌，疫情期間勇敢投入輕熟女保養市場，利用優良的品質技術改善輕熟女肌膚四大問題，品牌主打面膜甫一推出，即獲得三金彩妝師團隊親睞，成為指定妝前保養產品，這是La Diva的女神之旅，期許每位女孩都能像女神一般蛻變，邀妳共同開啟一段美麗旅程。

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La Diva創辦人Luna是美裔華人，以女裝設計起家，過去也曾經營美髮廊等美容產業，多年來專注服務女性市場，愛美的她深知不同年齡的女性需求，選擇再次創業投入保養品，除了想做出一款自己也愛用的商品之外，更希望透過自創品牌，讓更多現代女性正視自我需求。

不同於一般面膜主打多半強調單一功能，2019年La Diva推出主張凍齡的金鉑面膜以全方位改善為目標，擁有獨家四合一技術，能同時面對輕熟女常見肌膚問題，結合嫩白、補水、緊實、滋養等四大功效，以特殊三層金箔面膜設計，讓滿滿25ml精華液導入肌膚底層，滿足肌膚渴望。

Luna自豪表示，好的商品自然會被看見。她自2017年萌生創業想法後，耗費兩年多時間，與韓國第一大保養品工廠聯合研發，從確保商品安全性開始，她就拿自己作試驗者，兩年下來嘗試突破500片面膜，但也因為開發時期養成了兩日一敷的保養習慣，就此養出她猜不透年齡的凍齡美肌，自己就能作為商品的最佳代言人，上市後順利在美國亞馬遜商城熱銷，經常一片難求。

2020年La Diva正式進軍台灣市場，有別於一般美妝保養品投入大量廣告費用拓展知名度，疫情期間Luna選擇深耕口碑，除了初期使用者協助宣傳外，卓越的護膚美肌成效，獲得金馬獎指定彩妝團隊親睞，La Diva的面膜與精華VC修護霜，雙雙成為指定彩妝用品。獨特的面膜外型亦讓消費者記憶深刻，現除了以官網作為銷售通路，更與訂房平台Dayuse獨家合作，入住星級飯店指定房型專案即能獲得限量面膜組合，打造由內而外的美麗，放鬆身心靈的最佳選擇。

疫情期間開啟在家工作風潮，現代女性生活與工作重疊，雙重忙碌的生活，往往無暇顧及善待自己。La Diva主張用一張面膜的時間，喚醒肌膚需求、改善肌膚問題，同時撫慰忙碌的心靈，點一盞香氛、聽一首歌，享受女神時光，開啟美麗旅程。

詳細介紹，請搜尋LaDiva台灣官網：https://www.ladiva.com.tw/ [email protected]官方帳號：https://lin.ee/9Fj6fVC

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