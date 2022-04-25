特企／輕熟女時尚新選擇　LaDiva開啟美麗旅程

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不同於一般面膜主打多半強調單一功能，2019年La Diva推出主張凍齡的金鉑面膜以全方位改善為目標，擁有獨家四合一技術，能同時面對輕熟女常見肌膚問題，結合嫩白、補水、緊實、滋養等四大功效，以特殊三層金箔面膜設計，讓滿滿25ml精華液導入肌膚底層，滿足肌膚渴望。
Luna自豪表示，好的商品自然會被看見。她自2017年萌生創業想法後，耗費兩年多時間，與韓國第一大保養品工廠聯合研發，從確保商品安全性開始，她就拿自己作試驗者，兩年下來嘗試突破500片面膜，但也因為開發時期養成了兩日一敷的保養習慣，就此養出她猜不透年齡的凍齡美肌，自己就能作為商品的最佳代言人，上市後順利在美國亞馬遜商城熱銷，經常一片難求。
2020年La Diva正式進軍台灣市場，有別於一般美妝保養品投入大量廣告費用拓展知名度，疫情期間Luna選擇深耕口碑，除了初期使用者協助宣傳外，卓越的護膚美肌成效，獲得金馬獎指定彩妝團隊親睞，La Diva的面膜與精華VC修護霜，雙雙成為指定彩妝用品。獨特的面膜外型亦讓消費者記憶深刻，現除了以官網作為銷售通路，更與訂房平台Dayuse獨家合作，入住星級飯店指定房型專案即能獲得限量面膜組合，打造由內而外的美麗，放鬆身心靈的最佳選擇。
疫情期間開啟在家工作風潮，現代女性生活與工作重疊，雙重忙碌的生活，往往無暇顧及善待自己。La Diva主張用一張面膜的時間，喚醒肌膚需求、改善肌膚問題，同時撫慰忙碌的心靈，點一盞香氛、聽一首歌，享受女神時光，開啟美麗旅程。
詳細介紹，請搜尋LaDiva台灣官網：https://www.ladiva.com.tw/ 及[email protected]官方帳號：https://lin.ee/9Fj6fVC