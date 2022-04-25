過勞死被說是「自願加班」　王婉諭籲侯友宜別再傷害家屬

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王婉諭指出，陳嘉緯是約聘人員，在金山區公所受僱的三年內就歷經四次調動、五次職務轉換，甚至還被要求擔任主管職的新媒體小組長，明顯與他的職級與待遇不符。然而，新北市政府卻認定陳嘉緯是「自願加班」而拒絕國賠申請，難道整個新北市政府都是用「做功德」的方式去看待這些加班的人員嗎？
陳嘉緯的父親悲痛表示，如果不是陳嘉緯的認真，金山區的粉絲專頁不可能會是新北市29區中的第一名。後來新任的金山區公所廖武輝區長因初來乍到不熟悉地方，所以陳嘉緯才來協助，今天卻受到這樣的不公，實在感到非常難過。
家屬委任律師關治維律師表示，很遺憾的金山區公所拒絕賠償，拒絕賠償理由書當中所述的理由讓陳爸爸與陳媽媽都非常心痛，且難以接受。律師表示，拒絕賠償理由書認為嘉緯「非基於人民之地位」請求國賠，所持的法律見解顯和最高法院判決不同，對此家屬難以接受。針對「自願加班」這個說法，新北市法制局對於「強迫」的認定過於狹隘，似乎必須要經過主管強制指示或威脅才算是強迫。
關治維表示，實際上約聘僱人員的身分不被保障，期間屆滿即解聘僱，陳嘉緯為了繼續任職，只能戰戰兢兢的超時、超負荷工作。若非繼續留用的壓力，陳嘉緯又怎會願意長期過勞犧牲自己的健康最終不幸死亡呢？況且陳嘉緯有許多加班紀錄是陪同區長跑行程並擔任紀錄，是受長官指示而出勤加班，為能繼續保住工作又怎可能拒絕長官的工作要求呢？法制局的說明顯然不合乎一般社會經驗與常理。
家屬委任律師黃志國律師表示，本件的國家賠償聲請案是在今年 1 月 12 日遞狀聲請，依照《國家賠償法》第 10 條第 2 項的規定，機關「應即」與請求權人協議。第 11 條第 1 項規定是 30 天內不開始協議，或是開始協議後 60 天內無法達成共識時，可以直接提起國家賠償訴訟。
黃志國指出，金山區公所並沒有在 30 天內與陳爸爸與陳媽媽聯絡協調的時間，甚至到了3月中旬，已經滿60天了，金山區公所也沒有任何要開啟協商程序的動作。律師表示，當時律師有和家屬討論是不是要直接提起訴訟，但家屬希望金山區公所能至少有一個碰面協商的機會，所以在3月中時家屬並沒有提告。但是沒想到在4月20號家屬收到拒絕賠償的通知。
黃志國痛批，金山區公所的處理方式是如此的粗糙，不給家屬任何協調的機會，而且拒絕賠償理由書才短短三頁，這樣的內容要花三個月才寫得出來。他也強調，後續將會提起國家賠償訴訟，保障家屬的權益。