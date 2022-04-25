預防發動機吸入異物　空軍租用跑道異物清除器立功

為了防止發動機吸入異物，機場地勤人員在起飛前都要仔細檢查，維護飛航安全。為防範戰機起降時發動機吸入跑道異物受損，空軍自2020年起租賃跑道異物清除器在4處機場驗證，根據去年的數據顯示，全年共減少15件輪胎硬傷、每日減少198名人力派遣，累計每月清除跑道異物增加549公斤，降低人力維護管理負荷。
根據空軍在國防部送交立院預算解凍報告書中指出，空軍現有11處機場，均採「異物清掃車」並輔以人力清除跑道異物；自民國109年迄今，空軍持續與民航局採租賃方式共同驗證「異物清除器」成效，目前在台南、台中、台東及澎湖等4處機場操作，希望能降低異物造成飛機損傷機率，提升軍民航機飛行安全。
空軍指出，異物清除器運作採車輛拖行方式實施，可清除跑道上的鐵片、膠圈、石礫等異物；能以時速35公里，完成7公尺以上清掃寬度，快速清掃跑道，且不具動力型組件，降低人力維護管理負荷。
跑道上異物(Foreign Object Debris，簡稱FOD）是危害發動機運作的一大威脅。一旦跑道上出現異物，在起降頻繁的機場往往需要30~40分鐘排除，至少會有6~7架次航班受到延誤。為偵測跑道上異物，部分機場會設置「跑道異物碎片雷達偵測系統」，但是並非所有的機場都有那麼多費用採購「跑道異物碎片雷達偵測系統」，還是要靠人工巡視跑道。