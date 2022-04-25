COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「丟鑰匙給外送員」引戰　國民黨：陳時中不了解社會運作

▲衛福部長陳時中要求外送員送餐上樓，並建議「確診者可以把鑰匙往下丟」，引發論戰。（圖／指揮中心提供）
▲衛福部長陳時中要求外送員送餐上樓，並建議「確診者可以把鑰匙往下丟」，引發論戰。（圖／指揮中心提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-04-25 12:47:492022-04-25 13:04:43

近日全台確診者居家照護人數暴增，防疫指揮官陳時中表示，開放居家照護確診者與居家隔離者可以訂購外送，並且要求外送員送餐上樓，「確診者可以把鑰匙往下丟」等言論。國民黨今（25）日批評，陳時中不了解社會運作、居家隔離困境，更不了解外送業實際工作流程，才會說出這種不食人間煙火的話。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨上午召開記者會指出，陳時中日前要求大樓管委會不能阻擋外送員送餐上樓，並稱「基本上都要送到家門口」；針對居住在老舊公寓的居家照顧者該如何下樓取藥，陳時中竟說「可把鑰匙丟下樓」，接連不當說法引發外送員的強烈不滿。認為疫情指揮中心一聲令下，形同強制要求外送員必須進入社區大樓送餐給染疫隔離確診者；陳時中不了解社會運作、不了解民眾居家隔離困境、更不了解外送業實際工作流程，才會說出「把鑰匙往下丟」這種不食人間煙火的話。

國民黨表示，去年疫情升溫期間，有相應保障外送員的防疫措施，包括讓外送員不上樓，暫停使用現金支付等免接觸作法。如今確診需居家照護的民眾人數暴增，一日三餐的外送需求非常大，疫情指揮中心卻在沒有配套的狀況下，讓所有外送員身處險境。此外，硬要外送員進入公寓送餐到門口，更可能有不明的染疫風險；估計每位外送員一天送餐要接觸的地點可能高達50~100個，一旦染疫，更可能造成疫情快速擴散。

外送產業工會代表指出，外送員被賦予太多的義務和責任，卻沒有足夠的保障和權益，被迫承擔高度染疫風險。希望政府能恢復如三級防疫時的做法，各公寓大樓皆設置外送區，並且強制平台業者以刷卡支付費用。

外送產業工會強調，指揮中心不應強迫所有外送員上陣取送高風險訂單，而是應該由國家出面召集一批自願承擔風險的外送員，給予更完善的裝備與相關防疫津貼，組成「防疫外送國家隊」。如果政府實難配合，也應考量外送員的防疫保險，或給予外送員防疫補助。

針對外送員於防疫期間的困境，國民黨提出三點建言：一、 中央應考量成立防疫外送國家隊，並增加外送員的防疫裝備或補助，除了食品，未來亦可協助政府配送防疫物資或藥品到家戶，一舉數得。二、 對於外送員無法送到家門口的實際困難，內政部的里鄰民政體系應提供支援協助，確保居家照護者獲得所需物資。三、 防疫指揮中心及縣市政府應盡快訂定相關法規與指引，規範外送模式的SOP，以有效平衡防疫與經濟，維護外送員權益。

名家論壇》網路溫度計／陳時中再拋「軟性自主應變」

舉「紐西蘭致死率0.05％」為例！陳時中：是可努力的方向

第四批莫德納疫苗昨到貨！陳時中：下週還有137萬劑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
43.12%56.88%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀