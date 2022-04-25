周玉蔻說沒確診 藍發言人白喬茵批：陽是你、陰也是你
資深媒體人周玉蔻日前透漏自己確診，今（25）日卻在臉書上稱「我根本沒有確診」，認為是自己的檢體受到汙染，對此，國民黨發言人、高雄左楠區擬參選人白喬茵指出，這次蔻蔻姊在確認後四天又自我宣布「我沒確診」，陽是你、陰也是你，根本是帶頭作亂最佳示範。
白喬茵說，她就問三點，一、日後確診結果要相信醫生還是相信周玉蔻；二、日後隔離與否要聽命衛生局還是聽命周玉蔻；三、日後防疫指引要跟隨CDC還是跟隨周玉蔻；台灣的防疫一視同仁，無論你有任何身分地位，都要戴口罩、勤洗手、配合疫調，如果名人和政治人物，都可以在毫無證據之下，肆意質疑專業醫療機構的篩檢結果，那台灣防疫體系的信賴基礎恐將蕩然無存。
白喬茵說，蔻蔻姊此前曾多次獨家曝光確診數與疫苗抵台時間，當時已經造成防疫資訊的混亂，連中央流行疫情指揮中心的威信也連帶遭到質疑，這次在確認後四天又自我宣布「我沒確診」，陽是你、陰也是你，但她要提醒蔻蔻姐，防疫涉及醫療安全和人命，可不像你平常主持的政論節目愛什麼就講什麼，如果周玉蔻沒確診，那因為上周玉蔻節目而被隔離的簡舒培、苗博雅、詹為元等一拖拉庫的民代是否可以解除隔離出門了？