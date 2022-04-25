163美妝孝女衝出故鄉「飛泰國賣貨」 前凸後翹體態全現
南韓美妝網紅Yekong時常在社群網站分享彩妝教學與保養知識，近期隨著當地政府防疫解封，她赴泰國宣傳自家品牌的化妝品，獲當地粉絲熱烈歡迎。因泰國氣溫炎熱，Yekong換上休閒打扮吃在地美食，不同以往的性感穿著也十分迷人。
Yekong身高163公分、體重45公斤，三圍分別是33、23、33，姣好面貌與火辣身材，加上對彩妝的豐富知識，深受不少女性粉絲愛戴。她透露過去因畫濃妝，卸妝時睫毛常脫落，在接觸到睫毛營養劑後，開始注重睫毛保養，經歷數年研究後，今年4月終於推出自創品牌。
Yekong近期無畏疫情，赴泰國宣傳自家化妝品，她透露因疫情關係，已有3年未訪當地，「雖然這次是來做生意，但也沒有關係」，Yekong落地後，隨即做PCR篩檢，隔日未收到確診通知，可自行活動，她也利用時間吃當地美食，透露雖然炎熱，但麵食太美味，再熱也全部吃完。
Yekong埋頭事業，全是為了讓家人過上好日子，她曾透露辛苦工作得到的回報，都要回饋給家人，這也是她持續努力的原因，自己只要有時間，就會帶家人出遊，日前全家人久違齊聚度假，坦言非常開心。
※【NOWnews 今日新聞
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