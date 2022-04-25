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台鐵「五一不加班」疏運演習　王國材：27日公布新版

▲王國材今（25）日上午赴台北車站視察疏運演練並表示，明（26）天下午會再開一次檢討會議，27日中午於官網專區公布所有應變計畫。（圖／NOWnews資料照）
▲王國材今（25）日上午赴台北車站視察疏運演練並表示，明（26）天下午會再開一次檢討會議，27日中午於官網專區公布所有應變計畫。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-25 12:54:292022-04-25 13:02:54

台鐵公司化引發台鐵兩工會不滿，將在5月1日勞動至當天發動「五一不加班」行動，屆時台鐵將無車列車可發，陷入停擺，交通部長王國材日前公布疏運配套措施，除了舊有的國道客運、高鐵等，也將營運「類火車」臨時客運。王國材今（25）日上午赴台北車站視察疏運演練並表示，明（26）天下午會再開一次檢討會議，27日中午於官網專區公布所有應變計畫。

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台鐵兩工會透過五一不加班行動，希望中央與基層共同討論後再訂定公司化條例，勞動節當日所有列車將停駛，而交通部也在上周公布應變措施，西部幹線規劃由高鐵及國道客運替代疏運，而東部幹線已逐一盤點公路運輸未及服務之斷鏈區間，由公路總局租用遊覽車闢駛10條「類火車」臨時客運路線提供服務。

王國材今日赴台鐵車站視察演練狀況並表示，今天在台北、台中、新左營、羅東、花蓮等車站進行演練，從新左營到花蓮的類火車也從今天開始運作，對於堅守崗位的台鐵同仁、協助台鐵的國道客運、公路客運、公車客運、高鐵等單位也非常感謝。
　
王國材，過去交通運輸人員在假日均無法休息，讓民眾在三大節日得以平安順利返家，非常感謝，五一當天自己會在台鐵沿線陪所有同仁度過五一勞動節。

不過，王國材依然堅守疏運計畫「備而不用」的立場，呼籲工會重啟協商，尤其近日將針對全國火車駕駛產業工會聯合會做進一步溝通，讓員工了解公司化的不要，未來一個月也會與各個工會進行協商，希望能理性溝通台鐵的未來，了解他們對公司化疑慮。

對於今日的演練狀況，王國材說明，五一當日的疏運規劃將因應演練遇到的狀況進行調整，包含類火車班次、整個應變計畫的細節，在明天下午檢討會議後，於27日中午在台鐵五一不加班應變專區公布新版計畫。
　
台鐵五一當日訂票約有8000張未退，台鐵公告希望民眾儘早退票，應變計畫為表定火車全部停駛，至於有沒有臨時班表？王國材說，要看這幾天跟司機員的溝通，如果有臨時班表會再與司機員討論，最壞的狀況，就是應變計畫中的全部停駛。
 

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