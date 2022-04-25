楊寶楨控簡舒培、苗博雅「有黨證免隔離」 柯文哲：錯了
新冠肺炎疫情在全台灣逐漸蔓延，資深媒體人周玉蔻日前也傳出確診，也因此參與周玉蔻主持的政論節目的相關政治人物，也陸續進行隔離。不過民眾黨發言人、北市松山信義區議員參選人楊寶楨，21日下午在臉書上PO文質疑民進黨議員簡舒培與社民黨議員苗博雅「有黨證，免隔離」，引發雙方隔空交戰。對此身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲今（25）日也被問到相關議題，對此柯文哲則回應「這個錯了」。
柯文哲今日上午前往台北市議會，針對人口外流以及台北市疫情等議題進行專案報告，並於報告後接受議員質詢。簡舒培在質詢時詢問柯文哲，是否真的會因為「有黨證」而不需要進行隔離？對此柯文哲也直言不諱表示「不會，誰來都一樣。」簡舒培則再以楊寶楨日前在臉書上PO的圖文，詢問柯文哲是否認同？對此柯文哲也坦言「這個應該錯了」。
而在另一名無黨籍議員林亮君質詢時，也再度針對楊寶楨的圖卡進行詢問，並質疑民眾黨參選人製作這樣的圖卡是否恰當？對此柯文哲則低調回應，表示他個人沒看到這則貼文，不過「誰寫的，誰負責就好。」
※【NOWnews 今日新聞
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