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楊寶楨控簡舒培、苗博雅「有黨證免隔離」　柯文哲：錯了

▲針對民眾黨發言人楊寶楨在臉書上以圖文諷刺民進黨議員簡舒培與社民黨議員苗博雅「有黨證，免隔離」，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲則直言「錯了」。（圖／台北市政府提供）
▲針對民眾黨發言人楊寶楨在臉書上以圖文諷刺民進黨議員簡舒培與社民黨議員苗博雅「有黨證，免隔離」，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲則直言「錯了」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-25 14:10:47

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸蔓延，資深媒體人周玉蔻日前也傳出確診，也因此參與周玉蔻主持的政論節目的相關政治人物，也陸續進行隔離。不過民眾黨發言人、北市松山信義區議員參選人楊寶楨，21日下午在臉書上PO文質疑民進黨議員簡舒培與社民黨議員苗博雅「有黨證，免隔離」，引發雙方隔空交戰。對此身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲今（25）日也被問到相關議題，對此柯文哲則回應「這個錯了」。

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柯文哲今日上午前往台北市議會，針對人口外流以及台北市疫情等議題進行專案報告，並於報告後接受議員質詢。簡舒培在質詢時詢問柯文哲，是否真的會因為「有黨證」而不需要進行隔離？對此柯文哲也直言不諱表示「不會，誰來都一樣。」簡舒培則再以楊寶楨日前在臉書上PO的圖文，詢問柯文哲是否認同？對此柯文哲也坦言「這個應該錯了」。

而在另一名無黨籍議員林亮君質詢時，也再度針對楊寶楨的圖卡進行詢問，並質疑民眾黨參選人製作這樣的圖卡是否恰當？對此柯文哲則低調回應，表示他個人沒看到這則貼文，不過「誰寫的，誰負責就好。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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