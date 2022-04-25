T1／尋求首冠　高雄海神公布季後賽口號「從一而終」

高雄全家海神職業籃球隊成軍元年締造t1聯盟例行賽第一里程碑，回顧自去年5月建隊起遭逢諸多挑戰，仍能在團隊協力下迎風馳騁，盤踞龍頭。高雄全家海神隊以「從一而終」作為季後賽口號，齊心朝總冠軍目標邁進，要為別具意義的隊史元年劃下完美句點。





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