粉絲跪張庭門口痛哭「騙我血汗錢」 400億吸金話術曝光
張庭、林瑞陽價值300億（約台幣1350億元）的微商公司上海達爾威，涉嫌以傳銷手法，在2018年到2021年間不法獲利91億元（約台幣410億元），遭大陸政府沒收1927.99萬人民幣（約台幣8830萬元）、繳納170萬人民幣（約台幣780萬元）罰款，近日爆出一名傳銷會員任女，到張庭公司總部下跪，哭訴張庭「騙我的血汗錢」。
張庭過去在節目時常分享貴婦生活，像是一個豪宅請5個傭人幹活、浴缸洗澡水放2小時才能放滿、房子大到客人第一次來會迷路，不過她的炫富豪語，無疑對她的公司會員很受用，在湖北的一份行政處罰決定書中指出，張庭的公司會員超過700萬人，這當中就有許多家庭主婦，她們不懂商業、需要錢財，聽到張庭這種「一年工作356天」努力賺錢、過上好生活的勵志女性話術，自然而然會被洗腦。
在《幫女郎》其中一期節目中，一名任姓媽媽投資幾十萬做微商，結果血本無歸，她跑到張庭公司總部大樓，在大門深鎖的門口下跪，哭訴：「你個騙子騙我的血汗錢，我都是貸款來的，我老公都要跟我離婚，我孩子是早產，現在就是要錢，要不是為了還在餵奶的小孩，我都跳樓了。」可是當這些會員醒悟時，往往微商公司已經人去樓空。
張庭、林瑞陽因涉嫌傳銷遭凍結6億元（約台幣26億元）資產、96套房產被查封，總價值17億元（約台幣79億元），近日夫婦倆在大陸機場被捕獲，他們自己拿行李，沒有助理跟隨，戴好口罩遮住臉，態度低調許多。