監院邀全民防衛動員署座談　關注戰時物資是否充足

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白捷隆首先以「國內更加關心烏克蘭抵抗俄羅斯作戰成敗對臺灣海峽兩岸未來發展可能產生的影響」進行報告，同時針對我國動員組織沿革、全民防衛動員概念、行政動員準備及實施、軍事動員準備及實施、以及比較烏克蘭與我國後備動員制度，進行扼要介紹；另就全民防衛動員平戰時轉換機制、全民國防手冊製作、各項重要物資編管、以及借鏡俄烏戰爭檢討我全民防衛動員制度等，作了完整說明。
在隨後的座談會中，召集人賴鼎銘關切國內糧食稻米安全存量，以及防空避難所應實際演練；林文程監委提出確認預擬戰爭封鎖石油編管數量，我加入世貿組織（WTO）導致國內糧食自主供應偏低、以及汲取俄烏戰爭經驗加速補足缺點；田秋堇監委關切戰時海底電纜、電廠及輸配電系統遭受破壞，如何維持基本電力供應及通訊順暢：賴振昌監委強調戰時穩定金融之重要性，以及動員民間車輛問題。
施錦芳監委提到若干防空避難所遭違規使用應適時盤點清查；浦忠成監委提及應重視後備專業訓練，以及善用民間創意優勢凝聚戰力；葉大華監委提及全民國防手冊應滾動修正，也應強化對敵認知作戰；陳景峻委員強調全民防衛動員應落實到民間，擇期實施全國性的動員演練，以及應開發國防軟實力；另林郁容委員致送白署長「公民行動指南」做為參考。
本次座談會出席監委包括陳菊院長在內計有20位委員參加。召集人賴鼎銘委員於總結時強調，全民防衛動員乃台海防衛作戰非常重要的一環，其為持續性的工作，所謂「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，期勉全民防衛動員署應全力以赴。