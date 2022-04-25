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疫情不擾國防！中俄威脅劇增　2021年全球軍費支出創新高

隨著俄烏戰爭進行，歐洲軍事支出將不斷增加。（示意圖／翻攝自俄羅斯國防部）
隨著俄烏戰爭進行，歐洲軍事支出將不斷增加。（示意圖／翻攝自俄羅斯國防部）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-25 17:33:092022-04-25 17:49:58

新冠肺炎疫情大流行已經持續延燒逾2年，對各國經濟造成衝擊，但是全球軍費支出仍持續增長，2021年更首度超過2.1兆美元（約62兆元新台幣），再度創下新高紀錄。

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根據《法新社》報導，瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）25日公布最新報告顯示，2021年全球軍費支出仍增加了0.7%，這已經是連續7年創下新高，達到2.1兆美元。其中，支出最多的前五國分別為美國、中國、印度、英國和俄羅斯，共佔總支出的62%。

SIPRI軍事開支及軍備生產計劃高級研究員達席瓦（Diego Lopes da Silva）表示，儘管新冠肺炎疫情造成經濟影響，全球軍費仍創新高，「受到通貨膨脹的影響，實際增長率有所放緩，但在名目上，軍費開支仍增加6.1%。」

俄羅斯軍事支出連續3年都有增長跡象，2021年增長了2.9%，達到659億美元（約1兆9297億元新台幣）。達席瓦表示，國防開支佔了俄羅斯國內生產毛額(GDP）的4.1%，比世界平均高出許多，俄羅斯也成為全球第五大軍事開支國。

達席瓦指出，石油和天然氣的收入有助於幫俄羅斯增加軍事開支，在俄軍陸續在烏克蘭邊境集結的同時，俄羅斯的國防開支也急劇上升。不過達席瓦也補充稱，在西方紛紛針對侵烏行動進行制裁的當下，也很能預測俄羅斯是否會維持其國防支出。

對比2014年俄羅斯併吞克里米亞引發國際制裁，當時國際能源價格下滑，難以衡量制裁所造成的衝擊，達席瓦表示，雖然現在有更嚴厲的制裁，但能源價格更貴，讓俄羅斯能夠維持那種程度的軍事開支。」

另一方面，自克里米亞危機以來，烏克蘭軍費開支也增加了72%。儘管在2021年軍費支出將至59億美元，仍占烏克蘭GDP的3.2%。

隨著歐洲緊張局勢加劇，更多北約國家也大幅增加支出，在去年就有8個成員國將軍費支出增漲至GDP的2%，雖然比2020年少一國，卻比2014年僅有2國達到2%的情況高出許多。達席瓦認為，歐洲的軍事開支會持續增加。

2021年美國軍費支出達到8兆美元，比起前一年下降了1.4%，GDP佔比也從3.7%，略微降至3.5%，但美國仍是全球最大的軍費支出國。

報告指出，從軍費支出來看，顯示出美國仍相當重視軍事研發，強調需保持對競爭對手的技術優勢。從2012年至2021年，美國軍事研發資金增加了24%，同期的武器採購資金下降了6.4%。儘管在2021年，兩者支出都有所下降。但研發支出的下降幅度，遠比武器採購支出的下降幅度小。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著中國在東南海以及其他周邊地區日益強硬的態度，導致日本、澳洲等國家增加軍費支出。（圖／美聯社／達志影像）
全球第二大軍費支出國中國，在2021年的軍事費用約為2930億美元，與2020年相比增加了4.7%。這也是中共政權連續27年增加軍費支出。

SIPRI研究員田南博士表示，「中國在南海、東海以及其他周邊地區日益強硬的態度，已經成為澳洲、日本等國家增加軍事支出的主要動力。」

報告稱，日本政府2021年度的軍費支出增加了70億美元，達到541億美元，相當於增加了7.3%，這是1972年以來最高的年度增長。澳洲的軍費開支在2021年也增加了4.0%，達到318億美元。

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