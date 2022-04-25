傳再援贈烏克蘭2.3億元？外交部：未有重啟勸募規畫
媒體報導，外交部長吳釗燮日前與烏克蘭基輔市長視訊時答應援助800萬美元（約新台幣2.3億元），另外援贈烏克蘭物資的2.4億元運費也因為喬不攏而卡關。對此，外交部今（25）日下午加以否認將再度捐款援贈烏克蘭。
外交部表示，「賑濟烏克蘭專戶」已於4月1日停止對外勸募，特定媒體報導「第二波又募到800萬美元」的說法，純屬無中生有，混淆視聽；目前外交部未有重啟勸募的規畫，並將適時對外公布賑濟專戶剩餘款項的運用情形，以昭公信，確保國人的善款均獲妥善運用、發揮最大效益。
外交部指出，由於國人及企業組織踴躍捐輸大批愛心物資，在熱心志工、外交部同仁及承運廠商全力投入下，已在最快時間內完成物資整理及包裝工作，並配合目前國際運輸能量，已陸續分批運送超過350噸物資至斯洛伐克及波蘭，再經由相關國家協助轉送至烏克蘭境內。相關空運作業持續順利進行中，不僅沒有「卡卡的」，也沒有媒體所報導「物資堆滿外交部地下室、不知如何送交烏克蘭」的情形。
針對媒體報導稱，「行政院對外交部請求金援，幫忙的意願不高」、「大批援烏物資有些暫存在桃園倉儲，外交部有要多付一筆倉儲費用」、「這件事是外交部捅出的大婁子」等報導，外交部感到遺憾。
外交部表示，目前物資捐贈所衍生的相關費用，均優先以自有預算支應，並未向行政院提出運費的請求，自然沒有行政院拒絕協助經費的情形。本案承運廠商也積極響應國人愛心，善盡企業社會責任，主動吸收衍生的倉儲費用，而未向外交部要求額外倉儲款項。我國民眾、企業界及善心人士的慷慨付出，並以具體行動展現對烏國的支持，令人感動，絕非以金錢數字得以衡量。